Подорожание нефти в 2018 году принесет бюджету РФ еще 1,1 трлн рублей

Повышение цены на нефть марки Urals в 2018 году увеличит доходы федерального бюджета на 1,099 трлн рублей.

Такие данные содержатся в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет РФ текущего года, с которой ознакомился "Интерфакс".

Изменение курса доллара даст дополнительно 319,3 млрд рублей. Изменение объемов добычи нефти, газового конденсата и природного газа увеличит доходы от нефти и газа на 44,277 млрд рублей, изменение объемов экспорта нефти, нефтепродуктов и газа – на 36,4 млрд рублей.

В целом нефтегазовые доходы федерального бюджета увеличатся в 2018 году на 1,582 трлн рублей, до 8,818 трлн рублей. При этом базовые нефтегазовые доходы, рассчитанные на основании базовой цены на нефть $ 40,8 за баррель, вырастут на 228,7 млрд рублей, до 4,723 трлн рублей. Дополнительные нефтегазовые доходы (зачисляемые по итогам года в Фонд национального благосостояния) поднимутся на 1,353 трлн рублей, до 4,093 трлн рублей.