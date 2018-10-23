Путин продлил надзорные каникулы для предпринимателей на 2 года

Президент России заявил, что практика надзорных каникул хорошо себя зарекомендовала, поэтому ее необходимо продлить для всех, кроме определенных отраслей.

«Государство доверяет бизнесу», – об этом президент России Владимир Путин заявил 23 октября на форуме «Опора России», предложив продлить налоговые каникулы на 2 года.

По его словам, эта практика хорошо себя зарекомендовала, несмотря на то, что некоторые недобросовестные компании научились использовать каникулы в своих целях.

«Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный и более жесткий контроль», – заверил глава государства. К ним, по мнению Путина, относятся предприятия, которые занимаются здравоохранением или работают в специфических сферах, например вроде добычи драгоценных камней.

Особое внимание в своей речи президент уделил проверкам бизнеса. «Ситуация действительно постепенно меняется. Но главный критерий – насколько предприниматели чувствуют себя комфортно?» – задался вопросом Путин. По его словам, 62 тысячи проверочных мероприятий было исключено из плана на 2018 год. «Но, как выясняется, этого недостаточно», – посетовал глава государства.

Самозанятым и небольшим компаниям, по словам Путина, иногда оказывается выгоднее работать вне легального поля. «Кому польза от такой работы, чтобы людей загонять в тень? Наша задача – обеспечить максимальную прозрачность проверочных органов».

Реестр проверок помог повысить прозрачность. Однако сейчас его заполняют сами проверяющие, что часто не соответствует интересам бизнеса и государства, заметил президент. «Нужно сделать так, чтобы и предприниматели могли сами добавлять информацию», – предложил Путин.

По словам главы государства, будущее страны зависит от частной инициативы. Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России сейчас составляет 20%, однако цель, которую ставят перед собой власти, – это 40%.

Для этого Владимир Путин предложил целый ряд мер: «Первое, мы об этом часто говорим, нам нужно упростить процедуры создания и ведения бизнеса, сделав их дружественными и необременительными. <...> Второе – расширить доступ продукции небольших компаний на общественный рынок. <...> Третье – расширять линейку поддержки малого бизнеса».

Президент также рассказал, что будет принят закон о поддержке социального предпринимательства «в самые короткие сроки». Он попросил региональные власти помочь в этом вопросе. По мнению президента, Министерству спорта также стоит оказать содействие в развитии бизнеса в сфере физической культуры.

Владимир Путин поблагодарил представителей бизнеса за развитие страны и поднятие уровня жизни россиян.

В 2018 году главной темой форума «Опора России» было заявлено «Малый бизнес – национальный проект!». Среди гостей и спикеров были заявлены президент России Владимир Путин, глава Министерства финансов Антон Силуанов, генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, что «Опора России» – это российская общественная организация, которая была создана в 2002 году. Сейчас в нее входят более 450 тысяч предпринимателей и порядка 100 отраслевых союзов. Отделения организации работают в 85 субъектах страны, а также 8 странах мира.