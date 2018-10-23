Иркутского единоросса обвиняют в убийстве двух членов ОПГ «Ключевские», совершенном 20 лет назад

Депутата городской думы Иркутска обвиняют в двойном убийстве, совершенном в Чите 20 лет назад.

Как 23 октября сообщает сайт управления Следственного комитета по Забайкалью, в регионе возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух человек). Следствие считает, что его фигурант причастен к смерти двух «членов одной из преступных группировок», которые пропали в 1997 году.

Следком имя обвиняемого не называет. Однако местное издание «Ирсити.ру» пишет, что это депутат от «Единой России» Александр Панько. А якобы убитые им – члены ОПГ «Ключевские». По данным источника «ФедералПресс», вместе с Панько задержали предпринимателя Дмитрия Матвеева.

Преступная группировка «Ключевские» орудовала в Чите с 1995-го по 2005 год. Лидером группы считают предпринимателей Константина Ключевского и Евгения Жарова, убитых в 2005 году. СК считает «Ключевских» причастными к убийству 12 человек.

Александр Панько является гендиректором центра отдыха «Ерши», руководит группой компаний «Юбилейный». С 2007 года он депутат думы Иркутска, возглавляет комиссию по собственности и земельным отношениям. Входит во фракцию «Единой России». С 2009 года – президент регионального отделения Федерации конькобежного спорта, с 2011-го – президент Иркутского регионального Фонда защиты природы «Прибайкальский», с 2013-го – сопредседатель Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния»». Женат. Отец четверых детей.