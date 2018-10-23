Из «Газпром инвеста» уходит гендиректор Левченков, при котором компания заплатила 1,7 млрд рублей за газопровод, существующий только на бумаге

С 24 октября Михаил Левченков перестает быть генеральным директором компании «Газпром инвест». Эту информацию «Фонтанке» официально подтвердил представитель компании. В то же время в пресс-службе «Газпром инвеста» отказались комментировать информацию об отставке Левченкова. Его обязанности будет временно исполнять Николай Шенделёв, который сейчас занимает в компании должность заместителя генерального директора по строительству объектов транспорта газа.

Как сообщает 47news, увольнение Михаила Левченкова может быть связано с историей о пропавшем газопроводе до Приозерска протяженностью 125 км и стоимостью 1,8 млрд рублей, о котором «Фонтанка» подробно писала. По документам, в 2012 – 2014 годах в Ленинградской области был построен газопровод до города Приозерска, с четырьмя газораспределительными станциями, домами для персонала и автоматизированной системой управления. Договор стоимостью 1,8 млрд рублей на его строительство был заключен с компанией «Омега» и оплачен на 97%. При этом построен газопровод оказался лишь на бумаге.

Сейчас компания находится в стадии ликвидации. На тот момент «Омега» принадлежала Виталию Ермолаеву, который в байкерских кругах больше известен как Ерёма. Накануне ухода Левченкова он попал в хронику «Фонтанки»: петербургские полицейские в суде простили ему стрельбу в их сторону.

Михаил Левченков работал в структурах «Газпрома» с 2003 года. До 2007 года он был советником и заместителем гендиректора по капитальному строительству в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». С 2007 года он возглавил ООО «Газпром инвест», до 2013 года называвшееся «Газпром инвест Запад».

«Газпром Инвест» было основано в 2007 году и принадлежит ПАО «Газпром». Компания является заказчиком всех крупных инвестиционных проектов «Газпрома». По данным СПАРК, при обороте в 2017 году в 35,5 млрд рублей убыток компании составил 30 млрд. В 2016 году при обороте в 50 млрд рублей убыток составил 4 млрд рублей.