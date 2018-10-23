Кроссовер от Ferrari: шпионы засекли «Чистокровного»

Ferrari решила не оставаться в стороне от мировых трендов, и поэтому в Маранелло уже тестируют прототип кроссовера с гарцующим жеребцом на эмблеме, пишет Аutoevolution.

В распоряжение издания попала видеозапись, на которой, по-видимому, запечатлен или один из прототипов будущего автомобиля, или так называемый «мул» – тестовый автомобиль, в котором в кузов серийно выпускающегося вмонтированы агрегаты от нового.

Видео: YouTube/SupercarsNews

Автомобиль, для обозначения которого пока используется имя Purosangue («Чистокровный»), был заснят через забор завода в Маранелло, в то время как на нем, похоже, проверяли тормоза или что-то связанное с ними. Журналисты отметили, что он весьма похож на серийный Ferrari GTC4Lusso – вероятно, перед нами все-таки «мул», а не сам будущий кроссовер Purosangue.

Немногое пока известно об этом проекте, не исключено, что впоследствии готовый автомобиль даже называться будет по-другому. Однако энтузиасты и поклонники «гарцующего жеребца» ловят малейшие сигналы и из них пытаются составить более-менее цельную картину.

Уже сейчас бесспорно, что кроссовер будет полноприводным, хотя детали трансмиссии пока неясны. Что касается двигателей, то усиленно циркулируют слухи о гибридной силовой установке как минимум в качестве одной из опций. Ясно, что бензиновый двигатель даже у варианта гибрида будет расположен спереди, а коробка передач с главной передачей в сборе и электродвигатель – в районе задней оси.

Ещё один непроверенный «спойлер» – информация о бензиновом двигателе V6 с двумя турбинами для гибрида. Однако бензиновые варианты, скорее всего, будут использовать 8- и 12-цилиндровые моторы, аналогичные тем, что ставятся сейчас на Ferrari GTC4Lusso.

И главное – слухи говорят о том, что внедорожник Ferrari может выглядеть совсем не так, как другие кроссоверы, включая «родственника» Lamborghini Urus. Возможно, «Чистокровный», как бы он ни назывался потом, будет похож на «семейные» купе Ferrari FF и Ferrari GTC4Lusso.