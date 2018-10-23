Россия в августе опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия в августе 2018 года добывала 10,91 млн баррелей нефти в сутки, опередив по этому показателю Саудовскую Аравию на 4,9%, следует из данных Росстата, обнародованных 23 октября. Саудовская Аравия в августе добывала ежесуточно более 10,4 млн баррелей.

По данным статистики, в странах ОПЕК общая суточная добыча в августе превышала 32,56 млн баррелей, в том числе в Ираке (занимает второе место по объемам добычи среди стран ОПЕК) – почти 4,65 млн баррелей.

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в августе достигла $ 509,9 за т (на 1,6% ниже июльского показателя). При этом цена на нефть марки Urals на мировом рынке составляла $ 523,6 за т (также на 1,6% ниже уровня июля).

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе – августе 2018 года составила 28,8%, топливно-энергетических товаров – 44,7% (за аналогичный период 2017 года – 27,2% и 44,1%, соответственно).