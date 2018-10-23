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Общество
23.10.2018 18:49
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Бракоразводный гандикап. После первого тайма Кержаков остался без сына

Суд велел бывшему футболисту «Зенита» временно вернуть Милане Тюльпановой сына, тайком увезенного с дачи под Петербургом. За кулисами процесса говорили об Александре Беглове.

Бракоразводный гандикап. После первого тайма Кержаков остался без сына

Александр Кержаков//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прославленный спортсмен, главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков и дочь именитого покойного политика Милана Тюльпанова сошлись в Петроградском суде, разводясь и споря за ребенка и алименты. Невыносимую тяжесть бытия дополнили взаимные упреки в манипулировании наркосрывом и использовании административного ресурса.

Поженились они в июне 2015 года, молодоженов благословлял отец невесты сенатор Вадим Тюльпанов, светский мир аплодировал красивой паре. Через полтора года, в апреле 2017-го, сенатор умер, а Милана родила. Из-за потери отца она ушла в глубокую депрессию и, по собственному признанию, увлеклась наркотиками.

Ребенок жил с Тюльпановыми. Кержаков добивался встреч с ним и 27 мая 2018 года перемахнул через забор загородного дома сенаторовой семьи в поселке Зеленая Роща Выборгского района и забрал сына. Милана и ее мать Наталья Анатольевна пытались возбудить уголовное дело о похищении, но полиция отказала.

Футболист перевез ребенка в свой дом под Всеволожском. Милана предала историю огласке, но потом призналась, что это не было похищением, так как она лежала в наркологической клинике, за сыном присматривали няни. В целом женщина признала, что ему временно будет лучше с отцом. Но раскол был неизбежен, и встречные заявления о расторжении брака и определении места жительства сына стали логичным финалом затянувшейся дискуссии.

Дело поступило заместителю председателя Петроградского суда Татьяне Мазневой. К одиннадцати утра 23 октября Александр Кержаков пришел, Миланы в коридоре не наблюдалось.

«Не знаю, почему ее нет. Может, спит еще», – ответил Кержаков на вопрос о жене-оппонентке.

За Милану оборону держали три представителя, в том числе столичный знаток околоспортивных скандалов и звездных разводов Александр Добровинский. Пару недель назад он почти рискнул защищать нападающего «Зенита» Александра Кокорина по делу о пьяном хулиганстве, но соглашение так и не заключил, остановился на роли консультанта. Если верить Кержакову, в тяжбе немалую роль сыграли именно адвокаты, которые якобы велели Милане не вести мирные переговоры с почти бывшим мужем.

«Мы уже согласились полюбовно решить вопрос, договорились встретиться, но в определенный момент она вдруг отказалась. Ей сказали адвокаты не встречаться», – уточнил он.

Опека мощно выступила на стороне Миланы. По данным «Фонтанки», в квартире ее матери Натальи Анатольевны на проспекте Динамо оборудована пятидесятиметровая детская комната, еще в одной квартире, на Большой Пушкарской, тоже есть где развернуться. Соцчиновники побывали там и там и, надо полагать, предоставили свои акты обследования положительного свойства. Во всяком случае, представители муниципалитетов «Чкаловское» и «Кронверкское» не стали отрицать, что просили суд вернуть ребенка матери. Кержаков парировал мнением опеки Всеволожского района, которая осмотрела его дом, нашла вполне пригодным и сочла возможным оставить сына с отцом.

Но самой щепетильной оставалась тема наркотиков. Казалось, откровенность Миланы заметно снижала ее шансы на возвращение ребенка, но то ли ей везло, то ли действительно она «завязала» и с депрессией справилась. По информации «Фонтанки», защита предоставила в суд три справки из городской наркологической больницы об отсутствии зависимости. Обследовали Милану в июле 2018 года и два раза в октябре, в том числе вчера.

Проведя предварительное слушание и назначив на 14 ноября рассмотрение процесса по существу, судья Татьяна Мазнева вынесла определение о месте жительства ребенка с матерью на время всего разбирательства, вплоть до вступления решения в силу. Это значит, Кержаков должен вернуть сына Милане. Он не мог сдержать слезы. В комментарии прессе вспомнил: «Мне звонила ее мать (Наталья Тюльпанова. – Прим. ред.) и говорила, что решение 23 октября будет точно в их пользу. Смотри, дескать, новости, в городе новый губернатор. Знакомый семьи. Милана рассказывала всем, что им помогут в память об отце. Я не хочу думать об этом и о безопасности сына, если мать девять месяцев проходила лечение от наркотической зависимости. Это не лучшая среда для воспитания полуторагодовалого ребенка».

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Наталья Тюльпанова на звонок «Фонтанки» трубку подняла, но пожелала закончить разговор сразу:

- Наталья Анатольевна, у вас есть пара минут?

– Нет, у меня нету сейчас времени. Без комментариев.

- Что именно без комментариев? Вы же не знаете, какой вопрос я хочу задать вам.

– У меня нет времени.

- Вы говорили Александру Кержакову, что решение 23 октября будет в вашу пользу, потому что новый губернатор пришел?

– Без комментариев.

- Я правильно понял, что вы даже не опровергаете это?

– Я опровергаю, но комментарии давать не буду.

- То есть вы не говорили Кержакову о решении в вашу пользу в связи с назначением Беглова?

– У меня сейчас нет времени разговаривать.

Роль нового губернатора осталась невыясненной, но судье Мазневой, скорее всего, достаточно было опереться на один из принципов Декларации прав ребенка ООН, чтобы принять решение не в пользу отца: «Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью».

Каким образом и когда Кержаков должен передать мальчика Милане, он сам не знает.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

35-летний Кержаков провел за «Зенит» четырнадцать сезонов, карьеру футболиста закончил в 2017-м, возглавляет юношескую сборную России (U-17). Был женат трижды – в 2005-м его супругой стала студентка Мария Голова, в 2010-м ее заменила экс-жена хоккеиста Екатерина Сафронова. После скандала с употреблением ею наркотиков в жизни Александра появилась дочь сенатора Вадима Тюльпанова. После его смерти в апреле 2017-го Милана впала в депрессию, спасаясь запрещенными веществами.

От каждой женщины Кержакову доставалось по ребенку. Екатерину Сафронову он через суд лишил родительских прав, их общий сын живет в настоящее время в том же доме Кержакова во Всеволожском районе.

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