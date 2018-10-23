Бракоразводный гандикап. После первого тайма Кержаков остался без сына

Суд велел бывшему футболисту «Зенита» временно вернуть Милане Тюльпановой сына, тайком увезенного с дачи под Петербургом. За кулисами процесса говорили об Александре Беглове.

Александр Кержаков//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прославленный спортсмен, главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков и дочь именитого покойного политика Милана Тюльпанова сошлись в Петроградском суде, разводясь и споря за ребенка и алименты. Невыносимую тяжесть бытия дополнили взаимные упреки в манипулировании наркосрывом и использовании административного ресурса.

Поженились они в июне 2015 года, молодоженов благословлял отец невесты сенатор Вадим Тюльпанов, светский мир аплодировал красивой паре. Через полтора года, в апреле 2017-го, сенатор умер, а Милана родила. Из-за потери отца она ушла в глубокую депрессию и, по собственному признанию, увлеклась наркотиками.

Ребенок жил с Тюльпановыми. Кержаков добивался встреч с ним и 27 мая 2018 года перемахнул через забор загородного дома сенаторовой семьи в поселке Зеленая Роща Выборгского района и забрал сына. Милана и ее мать Наталья Анатольевна пытались возбудить уголовное дело о похищении, но полиция отказала.

Футболист перевез ребенка в свой дом под Всеволожском. Милана предала историю огласке, но потом призналась, что это не было похищением, так как она лежала в наркологической клинике, за сыном присматривали няни. В целом женщина признала, что ему временно будет лучше с отцом. Но раскол был неизбежен, и встречные заявления о расторжении брака и определении места жительства сына стали логичным финалом затянувшейся дискуссии.

Дело поступило заместителю председателя Петроградского суда Татьяне Мазневой. К одиннадцати утра 23 октября Александр Кержаков пришел, Миланы в коридоре не наблюдалось.

«Не знаю, почему ее нет. Может, спит еще», – ответил Кержаков на вопрос о жене-оппонентке.

За Милану оборону держали три представителя, в том числе столичный знаток околоспортивных скандалов и звездных разводов Александр Добровинский. Пару недель назад он почти рискнул защищать нападающего «Зенита» Александра Кокорина по делу о пьяном хулиганстве, но соглашение так и не заключил, остановился на роли консультанта. Если верить Кержакову, в тяжбе немалую роль сыграли именно адвокаты, которые якобы велели Милане не вести мирные переговоры с почти бывшим мужем.

«Мы уже согласились полюбовно решить вопрос, договорились встретиться, но в определенный момент она вдруг отказалась. Ей сказали адвокаты не встречаться», – уточнил он.

Опека мощно выступила на стороне Миланы. По данным «Фонтанки», в квартире ее матери Натальи Анатольевны на проспекте Динамо оборудована пятидесятиметровая детская комната, еще в одной квартире, на Большой Пушкарской, тоже есть где развернуться. Соцчиновники побывали там и там и, надо полагать, предоставили свои акты обследования положительного свойства. Во всяком случае, представители муниципалитетов «Чкаловское» и «Кронверкское» не стали отрицать, что просили суд вернуть ребенка матери. Кержаков парировал мнением опеки Всеволожского района, которая осмотрела его дом, нашла вполне пригодным и сочла возможным оставить сына с отцом.

Но самой щепетильной оставалась тема наркотиков. Казалось, откровенность Миланы заметно снижала ее шансы на возвращение ребенка, но то ли ей везло, то ли действительно она «завязала» и с депрессией справилась. По информации «Фонтанки», защита предоставила в суд три справки из городской наркологической больницы об отсутствии зависимости. Обследовали Милану в июле 2018 года и два раза в октябре, в том числе вчера.

Проведя предварительное слушание и назначив на 14 ноября рассмотрение процесса по существу, судья Татьяна Мазнева вынесла определение о месте жительства ребенка с матерью на время всего разбирательства, вплоть до вступления решения в силу. Это значит, Кержаков должен вернуть сына Милане. Он не мог сдержать слезы. В комментарии прессе вспомнил: «Мне звонила ее мать (Наталья Тюльпанова. – Прим. ред.) и говорила, что решение 23 октября будет точно в их пользу. Смотри, дескать, новости, в городе новый губернатор. Знакомый семьи. Милана рассказывала всем, что им помогут в память об отце. Я не хочу думать об этом и о безопасности сына, если мать девять месяцев проходила лечение от наркотической зависимости. Это не лучшая среда для воспитания полуторагодовалого ребенка».

Наталья Тюльпанова на звонок «Фонтанки» трубку подняла, но пожелала закончить разговор сразу:

- Наталья Анатольевна, у вас есть пара минут?

– Нет, у меня нету сейчас времени. Без комментариев.

- Что именно без комментариев? Вы же не знаете, какой вопрос я хочу задать вам.

– У меня нет времени.

- Вы говорили Александру Кержакову, что решение 23 октября будет в вашу пользу, потому что новый губернатор пришел?

– Без комментариев.

- Я правильно понял, что вы даже не опровергаете это?

– Я опровергаю, но комментарии давать не буду.

- То есть вы не говорили Кержакову о решении в вашу пользу в связи с назначением Беглова?

– У меня сейчас нет времени разговаривать.

Роль нового губернатора осталась невыясненной, но судье Мазневой, скорее всего, достаточно было опереться на один из принципов Декларации прав ребенка ООН, чтобы принять решение не в пользу отца: «Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью».

Каким образом и когда Кержаков должен передать мальчика Милане, он сам не знает.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»