В аварии с BMW на Стачек пострадала судья. Виновником ДТП считают человека, близкого к системе правосудия

Судья Выборгского районного суда Петербурга получила ранения в аварии с «БМВ» на проспекте Стачек. ДТП для неё обошлось без серьёзных последствий для здоровья, но потребовался больничный.

Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 23 октября, в момент столкновения судья находилась в машине, на которую налетела маршрутка после встречи с «БМВ».

«Судья не была за рулём, да в данной ситуации это абсолютно неважно, так как очевидно, что о виновности речи не идёт», — отметили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», бывший владелец машины-нарушителя продал её в апреле 2018 года. Позже за руль «БМВ» садился Максим Подкуйко. 36-летний водитель 25 июня получил штраф за нарушение правил парковки. Предположительно, он мог быть за рулём автомобиля и вечером 22 октября. Сейчас его ищет полиция. Максим Подкуйко работает частным юристом, участвует в судебных процессах, кроме уголовных. Ранее трудился в юридическом отделе банков и в роли помощника адвоката.

Накануне вечером на перекрёстке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков скоростной «немец» выехал на встречку и врезался в маршрутку, от удара ПАЗ отлетел и задел еще одну иномарку. Виновник аварии оперативно покинул место происшествия, оставив в салоне свою пассажирку. После ДТП в больницу госпитализировали четверых пострадавших.