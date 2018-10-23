Капусту в петербургские магазины грузят с нелегального съезда под Гатчиной

Дорожники Гатчинского района Ленинградской области начали ликвидировать незаконные съезды к капустным полям, расположенным у поселка Хвойный. «Газель» предприимчивых коммерсантов, грузивших кочаны из осенних луж, обнаружила патрульная служба Гатчинского ДРСУ, после чего на место поехали экскаваторы. Об этом 23 октября рассказывает пресс-служба областного дорожного комитета.

Сейчас дорожники выясняют принадлежность капустных плантаций. Важным моментом является то, что сотрудники ДРСУ, возможно, зафиксировали факт кражи капусты неизвестными лицами: центральная овощебаза находится дальше, нежели то место, где был зафиксирован съезд.

По указанию ГКУ «Ленавтодор», как только будет найден собственник полей, ДРСУ уведомит руководство предприятия об инциденте.

«Ленавтодор» также напоминает, что обращений автомобилистов, в том числе по незаконным съездам, круглосуточно ждут в диспетчерской службе по телефону (812) 251-42-84. Незаконные примыкания представляют угрозу безопасности движения: из-за загрязнения полотна уменьшается сцепление колес с дорогой, а засыпка водоотводных канав разрушает грунтовое основание трассы.