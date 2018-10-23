Карточный домик. Кого ждут в команду врио губернатора

Из Смольного начали уходить чиновники времен Георгия Полтавченко. На их места пока не выстраивается очередей.

Петр Ковалев/Интерпресс

Петербургскую администрацию в пятницу покинул начальник аппарата губернатора Давид Адамия. Заявление он написал на следующий день после ухода Георгия Полтавченко из Смольного. Вслед за ним прочат уход и главе администрации, вице-губернатору Александра Говорунову. Еще ряд чиновников уже озаботились поиском нового места работы. Но новых лиц в Смольном не ждут – кандидатами на их места называют уже побывавших в системе госвласти.

В пятницу, 26 октября, свой кабинет в Смольном покинул начальник аппарата губернатора Георгия Полтавченко Давид Адамия. В городское правительство он пришел в 2011 году, и с тех пор его имя крайне редко появлялось на страницах городских газет. Несмотря на это, Адамия регулярно попадал в рейтинги влиятельности городских чиновников. Например, в 2017 году журнал «Город 812», замечая, что у Полтавченко вместо традиционных афонских четок комбоскини появился браслет с грузинской надписью, описывал Адамию так: «человек, близкий к губернатору не только по должности, но также и по духу». Также журналисты уточняли, что в Смольном Адамия курирует исполнение поручений губернатора, интересуется кадровыми вопросами и информационной политикой.

По информации «Фонтанки», на место ушедшего главы аппарата пока нет стопроцентных кандидатур, хотя еще недавно интересующиеся жизнью Смольного предрекали этот пост Игорю Захватову, одному из лидеров молодежной организации «Мир» и сыну сподвижника Александра Беглова. Возможно, Захватов в итоге все-таки окажется в городской администрации в другом статусе.

Будущее остальных обитателей Смольного более туманно. По отзывам чиновников, Александр Беглов принимает у себя посетителей редко, многие руководители уровня глав комитетов еще не удостоились разговора с ним «тет-а-тет». Те, кто попадает с докладом, рассказывают о долгих и подробных расспросах врио губернатора о каждой детали. Часть глав комитетов, заведующих хозяйственным блоком, надеется досидеть в команде Беглова хотя бы до весны. Госслужащие уверены, что в период холодов новый глава города не начнет менять ответственных за спокойное прохождение зимнего сезона. По другой версии, скамейка запасных у врио губернатора короткая, поэтому и кадрами разбрасываться он пока не спешит.

Среди тех, кто может уйти в ближайшее время по собственному желанию, источники «Фонтанки» в Смольном называют вице-губернатора Александра Говорунова, пришедшего в Смольный из Сбербанка. Он фактически является первым заместителем главы города, возглавляет администрацию Петербурга и носит приставку «и.о.», когда губернатор уезжает в командировки. Также в его подчинении находятся комитеты по печати, информатизации, законности и правопорядку и по межнациональным отношениям. Когда-то Говорунов отвечал и за внутреннюю политику, однако найти в предвыборный период консенсус с депутатами бывшему генерал-майору КГБ не удалось, и в 2016 году бремя переговоров о формате будущих выборов взял на себя Игорь Дивинский. В мае 2017-го ответственным за политику назначили Константина Серова, окончательно отобрав у Говорунова эти полномочия. Тем не менее, как рассказывают собеседники «Фонтанки», политика первого вице-губернатора так или иначе касалась. Например, в части взаимоотношений с оппозицией. Именно подчиненные Говорунова выдавали разрешения или отказы на митинги, в том числе сторонникам Алексея Навального. Считается, что события 9 сентября, когда протестующим против пенсионной реформы сначала разрешили, а потом запретили митинговать из-за внезапно прорвавшейся трубы на площади Ленина, могли повлиять на взаимоотношения Говорунова с полпредством, которым тогда еще руководил Александр Беглов.

На место Говорунова или на другую должность прочат Николая Константинова, лидера Казачьей партии и исполнительного директора Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ». В 2003 году, когда Беглов несколько месяцев работал врио, Константинов возглавлял его аппарат. Затем Константинов возглавлял городской исполком «Единой России», в 2009–2012 годах был руководителем канцелярии президента Российской Федерации, после замещал Беглова в полпредстве ЦФО. Самое яркое из политических высказываний Константинова – одно из недавних: поддерживая пенсионную реформу, от имени Казачьей партии он заявил, что, в принципе, пенсия казакам не нужна вовсе, они готовы «работать до смерти».

Его называют одним из наиболее близких людей к врио губернатора. На вопрос «Фонтанки» о своем возвращении в Смольный Константинов сообщил, что «у него нет таких сведений», но Беглову он готов помогать без сомнений.

Другим претендентом на место первого вице-губернатора называют Николая Бондаренко, на данный момент заместителя главы города, курирующего вопросы ЖКХ. С Бегловым его связывает Курортный район: в начале 2000-х, когда нынешний градоначальник возглавлял Курортную администрацию, Бондаренко трудился там начальником ГУЖА.

Бытуют разговоры о возвращении уже засветившегося в Смольном в 2013 – 2014 годах Владимира Лавленцева. На позиции заместителя губернатора по ЖКХ он проработал почти два года, до этого возглавлял совет директоров компании «АРКС», являющейся крупным строительным подрядчиком мэрии Москвы. Лавленцева помнят в городской администрации как частого паломника в монастыри Афона. При нем также случился скандал с так называемой «афонской десятиной», когда коммунальные предприятия города перечислили 17 млн рублей в пользу Фонда восстановления Свято-Пантелеимонова монастыря. Как писала «Фонтанка», осваивала средства на реконструкцию компания «Горкапстрой», которую федеральные СМИ связывали с группой «АРКС» и миллиардером Геннадием Тимченко. Спустя несколько лет после скандала и увольнения Лавленцева фирма выиграла подряды Ленэнерго на 13 млрд рублей. После ухода из Смольного Лавленцев занял пост главного федерального инспектора в Москве. По информации «Фонтанки», в начале октября этого года он покинул эту должность, вернувшись в бизнес. Уточнить информацию о его планах вновь занять госдолжность в Петербурге «Фонтанке» не удалось – Лавленцев не ответил на звонок.

В кулуарах Смольного уже не первый день обсуждают возможный уход Игоря Албина. В телеграм-каналах и СМИ даже пустили слух, что тот может претендовать на место губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Впрочем, это уже не первая и даже не вторая волна разговоров о возможном новом назначении вице-губернатора. Иногда сотрудники городской администрации даже шутят, что часть слухов якобы он распространяет о себе сам. Тем не менее в разговоре с журналистами Албин утверждает, что продолжает работать и уходить никуда не собирается.

Повышение прогнозируют председателю комитета по строительству Леониду Кулакову, в то же время скептики обращают внимание, что его ведомство в этом году оказалось самым отстающим по части выполнения инвестиционной программы. Независимо от карьерного роста Кулакова в комитете по строительству ждут возвращения бывшего зампреда, ранее курировавшего долевое строительство, Андрея Исаева. До лета 2018 года он возглавлял дирекцию по капитальному строительству в Севастополе и, как писали местные СМИ, написал заявление по собственному желанию после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев посетил регион и обратил внимание на сорванные сроки по нескольким крупным объектам.

Зарекомендовать себя в глазах Беглова и обрести прочные позиции будто бы уже успели вице-губернатор Константин Серов, отвечающий за внутреннюю политику, и однокурсник и коллега по Смольному Владимира Путина вице-губернатор Олег Марков, в чьем подчинении находятся туризм, внешние связи, ЗАГС и архивный комитет. На хорошем счету главы комитетов: по инвестициям – Ирина Бабюк, по образованию – Жанна Воробьева, «общегородская мама», как назвал Беглов последнюю на слете движения школьников.

В Смольный может вернуться бывший в 2015 – 2017 годах заместителем председателя комитета по транспорту Павел Федосеев. До этого он работал в полпредстве по Центральному федеральному округу, которым в этот период руководил Беглов. Дочь Павла Федосеева Кристина возглавляет молодежную организацию «Мир», близкую к полпредству и получающую ежегодно гранты на патриотические мероприятия. На данный момент Федосеев трудится в аппарате северо-западного полпредства, в ответ на вопрос «Фонтанки» о переходе в Смольный он ответил уклончиво: «У меня очень много дел, и сейчас некогда разговаривать. В Смольный? Я работаю на президента, куда он скажет, туда и пойду». Однако, как уверяют собеседники «Фонтанки», его уже видели в Смольном, и вовсе не в качестве представителя полпредства.

Наиболее вероятные шансы на отставку у главы комитета по молодежной политике Ренаты Абдулиной. И даже не потому, что к подчиненным ее ведомства в последние годы активно проявляли интерес сотрудники ФСБ, а контракты на организацию молодежных мероприятий сопровождались скандалами. Просто врио губернатора Александр Беглов очень трепетно относится ко всему, что связано с молодежью (и влиянием на нее Запада), и вряд ли на столь ответственную позицию не поставит своего человека. Близкие к провластной молодежи источники прочат место Абдулиной уже упомянутой Кристине Федосеевой (она в разговоре с «Фонтанкой» сообщила, что не имеет таких амбиций), но не исключено, что на эту должность может рассматриваться и какой-либо другой функционер организации «Мир». Один из собеседников «Фонтанки» упомянул племянника главы азербайджанской диаспоры Низами Мамишева, на данный момент занимающего пост заместителя главы комитета.

Разговоры о возможных перестановках и в медицинском блоке сопровождают Смольный на протяжении последних нескольких недель, госслужащие прочат отставку главе комздрава Михаилу Дубине. Момент смены губернатора в городе совпал с реформой учреждений здравоохранения: их хотят переподчинить от районных администраций комитету, добавив бюджету ведомства несколько сотен миллионов рублей. Финансовый передел пришелся не по нраву многим чиновникам и депутатам, уже успевшим пожаловаться на это врио губернатора.

Наконец, прочат отставку главе комитета по территориальному развитию Игорю Князеву. Несколько собеседников в Смольном рассказали, что на его место уже ищут замену. Правда уверяют, что Князев ездил в Москву обсуждать свою карьеру в администрации президента. Но результаты этой поездки пока неизвестны.

Считается, что ведомство Князева занимается взаимодействием с муниципальными депутатами и администрациями районов. Несмотря на столь значительный блок работы, назвать конкретные заслуги Князева на этом посту опрошенные «Фонтанкой» обитатели Смольного затруднились. За последнее время из его комитета уволились сразу два заместителя председателя: на их место по протекции Константина Серова в ближайшее время могут прийти чиновники из районных администраций.

Впрочем, кадровые перестановки вряд ли ждут Смольный раньше, чем в ноябре. На последнем заседании Законодательного собрания депутаты приняли изменения в Устав города, которые позволяют врио губернатора осуществлять перестановки. Документ вступит в силу через 10 дней после подписания его Бегловым.

Напомним, что врио губернатора Александр Беглов руководит Петербургом с 3 октября. В этот день президент Владимир Путин приехал в Северную столицу и предложил Георгию Полтавченко перейти на пост руководителя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»