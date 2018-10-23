Мост через Охту от ГК "РосСтройИнвест"

фото предоставлено Группой Компаний «РосСтройИнвест»

Сегодня, 23 октября, в Мурино состоялось торжественное открытие пешеходного моста через Охту.

На праздничном мероприятии присутствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава Администрации МО "Муринское сельское поселение" Валерий Гарькавый и представители ГК «РосСтройИнвест». Теперь, с открытием моста школьникам станет удобнее добираться на занятия в школу. Дорога в школу будет занимать у учеников около 15 минут.

Инвестором проекта строительства пешеходного моста через Охту стала группа компаний "РосСтройИнвест". Застройщик, который строит на Оборонной улице жилой комплекс "Старая крепость", обеспечил финансирование строительства моста, а также выделил строительные ресурсы.

фото предоставлено Группой Компаний «РосСтройИнвест»

«Администрация предложила нам стать инвестором – спонсором социального проекта – пешеходного моста через р.Охта. Нам понравилась эта идея, поскольку мост необходим как жителям исторической части Мурино, так и жителям нашего жилого комплекса. Это полноценный мост, несмотря на сравнительно небольшой размер. Длина моста – 30 метров, высота над поверхностью воды – 7.5 м. Конструкции моста – металлические на бетонных опорах. Пешеходное покрытие выполнено из экологичной палубной доски. Мост не только добавит удобства жителям Мурино, но и украсит берега Охты», – говорит Игорь Креславский, председатель правления ГК «РосСтройИнвест».

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Старая крепость" - застройщик ЗАО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/