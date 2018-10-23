Куратор о мусорном операторе Петербурга: Это действительно монстр по переработке отходов

С января каждый петербуржец начнет ежемесячно платить по 140 рублей региональному оператору, который в одном лице должен будет собирать, вывозить и утилизировать отходы. Смольный обещает ввести массовый раздельный сбор, как в Европе, и довести долю переработки с нынешних 15 до 100%. Но пока МПБО-2 надо заключить десятки тысяч контрактов с населением, УК, бизнесом и перевозчиками и нанять сотни сотрудников. И на все осталось два месяца.

Кирилл Пащенко, зампред комитета по благоустройству//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

О том, что будет с теми, кто откажется заключать договор и платить, куда можно будет жаловаться на плохой вывоз отходов, а также не пропадут ли из дворов мусорные контейнеры после Нового года, в интервью «Фонтанке» рассказал куратор проекта — заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко.

- Учитывая масштаб реформы, у вас есть ощущение, что все заработает с 1 января? Или срок может быть перенесен?

– 1 января единый региональный оператор действительно запустится. Может быть, будут потребители, которые не захотят к этому моменту заключить договор или не успеют этого сделать, но федеральный законодатель предусмотрел такой сценарий – заранее предполагалось, что не все будет так просто. До момента начала исполнения договора с региональным оператором действуют заключенные договоры. У всех образователей отходов уже они есть, так как невывоз отходов сейчас является нарушением законодательства. До конца года задача максимально заключить новые договоры, но даже если кто-то будет уклоняться от заключения, это не означает, что отходы вывозиться не будут.

- Сколько всего должно быть заключено договоров в Петербурге?

– Как минимум это 23 тысячи многоквартирных жилых домов. Также будут заключены договоры с жителями частных домов — их примерно столько же. Есть еще арендаторы, которые сидят во встроенных жилых помещениях или занимают отдельные сооружения — это тысячи организаций. Плюс есть еще бюджетные учреждения, которых порядка 2000. Но с ними проблем нет — они оказались наиболее дисциплинированными.

- В процентном соотношении сколько вы уже заключили договоров?

– Более чем на 50% собраны данные – в основном у бюджетников и у жилья. Меньше всего данных по коммерции, арендаторам и нанимателям, которых гораздо больше. Каждая парикмахерская, каждая булочная гораздо менее подотчетны нашим источникам информации — администрациям районов, жилищному комитету и УК.

- Очевидно, что не все они успеют заключить договоры до конца 2018 года. Что будет с теми, кто пропустит этот срок?

– Подзаконные акты, которые вышли в сентябре и внесли изменения в правила обращения с ТКО, предусматривают эту ситуацию. Если потребитель не успел или не захотел отправлять заявку на заключение, то считается заключенным типовой договор, который публикуется регоператором на своем сайте.

Сейчас разработано 7 проектов типовых договоров под разные категории потребителей – УК, ТСЖ, у которого есть контейнерная площадка или которое пользуется чужой, арендатор во встроенном помещении многоквартирного дома и так далее. Они подойдут всем потребителям.

- То есть никаких карательных мер не предусмотрено?

– Нет, они есть. За нарушение правил обращения с ТКО штраф для граждан может составить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если региональный оператор отправил вам договор, а вы заключили новый договор с перевозчиком, в 2019 году вы получите за это штраф.

- Перевозчики пугают, что 1 января все ТСЖ, ЖСК и УК должны расторгнуть договоры с действующими перевозчиками и они заберут свои мусорные контейнеры и бачки из мусороприёмных камер. И получается, что региональный оператор должен будет 1 января всему городу привезти контейнеры разных объёмов. Это действительно так?

– Это совершенно надуманная ситуация. В Петербурге контейнеры принадлежат не только перевозчикам, но и УК, и ТСЖ, и ЖСК. Более того, например, в Московском районе все контейнеры принадлежат ЖСК. И при заключении типовых договоров сразу определяется, чьи контейнеры будут использоваться — перевозчика, УК или регоператора. А до заключения договора с регоператором будет продолжать действовать прежний договор с перевозчиком. Но в случае необходимости МПБО-2 заранее готово будет обеспечить наличие контейнеров.

- Если договор был заключен, то в начале 2019 года я получу отдельную квитанцию на оплату услуг мусорного оператора?

– Нет. Для того чтобы не менять кардинально систему и не запускать собственную квитанцию, мы взаимодействуем с ВЦКП. В квартплате сейчас указаны «Расходы на содержание общего имущества дома», в которых сидит строчка «Вывоз отходов». С 2019 года в этой же квитанции появится дополнительная отдельная строка за услугу регионального оператора.

- С Нового года стоимость вывоз мусора подушевой — по 140 рублей в месяц с прописанного человека (сейчас она считается по квадратным метрам). Будут ли какие-то льготы при оплате — пенсионерам или несовершеннолетним?

– В действующем законодательстве нет установленных льгот на оплату услуги регионального мусорного оператора.

- В Петербурге большое количество приезжих, которые не регистрируются здесь, а мусор производят. Будете ли отслеживать фактическое проживание людей в квартирах?

– Да, в будущем вполне возможно. Но есть очень много вводных, которые вообще трудно предсказать. Например, образование мусора на контейнерной площадке зависит не только от количества людей в доме, но и от сезонности, и от состояния самой площадки и её местоположения. Даже от того, насколько проходимый двор, потому что люди по пути к метро пойдут к ближайшей площадке. Это целый ряд вопросов, в решении которых регоператор теперь кровно заинтересован.

- Что будет с теми, кто не будет платить регоператору?

– Будет претензионная работа. Сейчас регоператор думает, будут ли этим заниматься собственные работники или же привлеченные специализированные организации.

- Коллекторов наймете?

– Юристов! У нас же государственное предприятие. А если претензионная практика не будет давать результатов, то начнется судебная работа.

- А мусор вывозить у должников не перестанут?

– Конечно, не перестанут. Эта работа будет идти одновременно с претензиями юристов.

- Представим, что сейчас уже январь 2019 года. У меня плохо убирают мусор. Я куда должен звонить?

– Региональному оператору. По требованию федерального законодательства организована горячая линия. Также вопрос можно оставить прямо на сайте регионального оператора, и он должен отреагировать на него в течение 10 дней.

- А как быстро он должен решить проблему, если мусор не вывозят вообще?

– Санпин предполагает, что проблема невывоза должна решаться в тот же день.

- Допустим, что регоператор меня игнорирует. Куда мне жаловаться на него?

– В комитет по благоустройству. Мы готовы эти жалобы обрабатывать.

- Как изменения в работе с мусором в городе заметят рядовые петербуржцы в 2019 году? Кроме строчки в квитанции.

– Мусор – это сложная, но не очень заметная работа. Поэтому я не думаю, что жители сильно что-то заметят, — как вывозили отходы, так и будут вывозить. Но к середине года на каждой контейнерной площадке в Петербурге появится контейнер для отдельного сбора опасных отходов. И постепенно начнет увеличиваться доля переработки.

- А появится ли у нас по 8 разных контейнеров для разных видов мусора, как в Европе?

– Ни одна калька не применима. В США вообще нет раздельного сбора. Взять Лиссабон — там тоже смешанные отходы. Это не хорошо и не плохо — это факт. Или взять Германию, Австрию, Нидерланды, у которых 60 лет опыта внедрения раздельного сбора. Они, пройдя этот путь, пришли к выводу, что их опыт нельзя дальше тиражировать. Специалисты, которые вернулись к нам с западных конференций, говорят, что сами немцы говорили им, что там обратная тенденция и идут разговоры, что надо не четыре контейнера, а два.

- Какой сейчас уровень переработки в Петербурге и какой будет через 5 лет?

– По показателям прошлого года уровень переработки достиг 15,07%. Это в три раза больше, чем в среднем по России. В 2023 году переработка достигнет не менее 40%

Не золотое дно, а незаметная работа

- Сколько денег будет собирать оператор с населения и бизнеса ежегодно?

– Если в Петербурге в среднем в год образуется 1,7 млн тонн отходов, то получается в среднем — 6 млрд рублей. Но надо учитывать, что это при идеальной собираемости.

- А вы какую планируете?

– Есть мнение, что в Петербурге высокая собираемость. Коллеги нам говорят, что 90 – 95% по концу года.

- А смогут ли граждане контролировать расходование этих средств?

– В Экологический кодекс заранее, до выбора оператора, мы внесли норму, что ежегодно представитель регионального оператора отчитывается перед Законодательным собранием о проделанной работе. Первый отчет — весной 2019 года.

- Уже сформирована инвестиционная программа МПБО-2? Что она включает?

– Инвестиционная программа рассчитана на 5 лет. Будут запущены новые большие сортировочные комплексы, чтобы максимально ввести в оборот полезные фракции и усовершенствована уже существующая технология завода по аэробному биокомпостированию мусора на основе опыта зарубежных коллег. Планируется масштабное расширение мощностей в Янино-1 и на Волхонском шоссе. Мощность площадки в Янино-1 может составить до 1 млн тонн в год. Проект расширения завода готовится, после чего будет проводиться конкурс на закупку нового оборудования.

Часть машин и механизмов будет приобретена в России — например, конвейерные ленты. А вот остальное оборудование будем тщательно подбирать. Мы рассматриваем разные технологии — отечественные Кулибины не отменялись. Но наша задача сделать высококачественный компост, который реально будет продаваться. Я хочу, чтобы у меня с руками его отрывали.

Также у МПБО-2 сейчас недостаточное количество машин, чтобы обслуживать весь город. Поэтому регоператор в ближайшее время будет готовить документацию на проведение конкурса на транспортирование отходов, в котором смогут принять участие все существующие игроки рынка. Бюджетные средства на инвестпрограмму тратиться не будут.

- Сколько новых работников МПБО-2 планирует нанять?

– Сейчас работают порядка 300 человек. Но организационная структура, конечно, подрастет. Здесь можно провести аналогию с Фондом капитального ремонта, который тоже является региональным оператором. В его структуре порядка 600 человек. С учетом того, что завод должен быть загружен на полную мощность и появляются широкие административные функции, возможно, что число работников будет даже выше шести сотен человек.

В первую очередь это технологи, которые должны предложить убедительную технологию переработки и расширения мощностей МПБО-2, юристы, которые будут заниматься взысканием долгов, и экономисты, которые должны писать грамотные бизнес-планы и реализовывать инвестпрограмму. Сейчас крайне важно найти баланс между собственными работниками и привлеченными организациями.

- МПБО-2 как региональный мусорный оператор будет открывать офисы в Петербурге?

– В настоящее время в администрациях районов Петербурга рассаживаются люди, которые будут выполнять функции территориальных органов регионального оператора для развития кампании по заключению договоров с потребителями — собирать данные, выдавать подписанные регоператором договоры. Кроме того, есть мобильная бригада с таким же функционалом. Но это временное решение, до полноценного запуска регоператора. Параллельно МПБО-2 работает с КИО и Жилищным комитетом, чтобы найти помещения под офисы. Планируется, что они будут в каждом районе Петербурга.

- Предполагалось, что регоператор будет таким расчетно-кассовым центром. А теперь получается какой-то монстр-монополист с транспортными, перерабатывающими мощностями. К какой модели вы стремились?

– Закон об отходах говорит, что регоператор – это лицо, которое отвечает за всю цепочку. Что касается монстра, то я горжусь тем, что наш нынешний региональный оператор действительно является монстром по переработке отходов. Ни у кого в Петербурге и Ленобласти таких мощностей просто нет. Многочисленные перевозчики трудноконтролируемы, поэтому появление единого оператора удачно попадает в ту политику, которая проводится сейчас органами государственной власти страны и Петербурга.

Есть досужее мнение, что мусорный бизнес – очень прибыльный. Это верно, если речь идет о создании несанкционированной свалки. А если ты строишь систему, где ты отвечаешь за все, от сбора до переработки и захоронения, то это точно не золотое дно.

Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»