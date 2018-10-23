18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +5
$ 65.31р
74.86р
17:56 23.10.2018
Расширенный поиск

Власть
23.10.2018 15:52
Печать

Медведев: В санкционном списке будут сотни украинцев, которые своими действиями причиняли вред нашей стране

Грядущие контрсанкции заблокируют украинские активы на территории России и будут препятствовать выводу финансовых капиталов из РФ в соседнее государство. Об этом 23 октября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть о запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала", – цитирует Медведева ТАСС. Премьер-министр также отметил, что решения по санкциям будут подписаны в ближайшее время.  

Медведев сообщил, что в санкционные списки будут включены сотни физических лиц из Украины, среди которых есть и известные люди. 

– Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть от тех предложений, которые сформулирует правительство, – сказал глава кабмина.  

Он также добавил, что в списке будут украинские компании, которые контролируются людьми, попавшими под санкции. Кроме того, Москва может запретить поставки ряда украинских товаров в Россию. Медведев заверил, что ограничительные меры не коснутся большинства украинцев.

Ранее об антиукраинских санкциях высказался пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что украинский народ остается братским для россиян, за исключением его «неудачных представителей». 

Справка:

Российский лидер поручил правительству составить список компаний и граждан Украины и продумать «специальные экономические меры» в их отношении. В президентском указе уточняется, что санкции вводятся в «ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины» и ради «защиты национальных интересов».

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
23.10.2018 17:10

Четыре банка аккредитовали ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк, ПАО «Россельхозбанк», АО «Райфайзенбанк» и ПАО «Санкт-Петербург» аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е.
фото предоставлено Группой Компаний «РосСтройИнвест»
23.10.2018 15:56

Мост через Охту от ГК "РосСтройИнвест"

Сегодня, 23 октября, в Мурино состоялось торжественное открытие пешеходного моста через Охту.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.10.2018 15:23

«Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и авиакомпания «Россия» планируют сотрудничество по вопросам расширения доли участия малых и средних предприятий в закупках авиакомпании.
ПСК
23.10.2018 15:15

«ПСК» планирует провести редевелопмент в исторической части Выборгского района

Строительный холдинг «ПСК» планирует приступить к строительству нового жилого комплекса бизнес-класса. Комплекс появится на территории исторической застройки жилого квартала, известного в начале прошлого века как «Нобелевский городок».
Группа компаний «ЦДС»
23.10.2018 15:00

Группа ЦДС - официальный партнер конкурса «Золотой Трезини»

Официальным партнером открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стала Группа ЦДС.
Setl City
23.10.2018 12:11

Setl City завершила создание парка у ЖК «Солнечный город»

Setl City полностью завершила работы по созданию парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м возле ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. С сегодняшнего дня парк открыт для посещения. Проектирование и строительство велось за счет Setl City.
22.10.2018 18:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
Магазин "Кей"
22.10.2018 18:12

Советы КЕЙ как избежать поломки ноутбука

Сегодня мы вместе с КЕЙ поговорим о том, что может стать причиной поломки ноутбука и как ее избежать.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
22.10.2018 14:50

ЖК YOGA открыл свои двери

В минувшее воскресенье, 21 октября, ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в строящемся жилом комплексе YOGA
ГК «Эталон»
22.10.2018 13:53

В ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ» состоялся праздник благоустройства

20 октября, в день проведения общегородского субботника, на территории ЖК «Самоцветы», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в историческом центре Санкт-Петербург – на Васильевском острове – состоялся праздник благоустройства.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.10.2018 13:46

Аэрофлот одержал победу в трех номинациях IPRA Golden World Awards

Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS
22.10.2018 12:40

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».