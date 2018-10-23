Медведев: В санкционном списке будут сотни украинцев, которые своими действиями причиняли вред нашей стране

Грядущие контрсанкции заблокируют украинские активы на территории России и будут препятствовать выводу финансовых капиталов из РФ в соседнее государство. Об этом 23 октября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть о запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала", – цитирует Медведева ТАСС. Премьер-министр также отметил, что решения по санкциям будут подписаны в ближайшее время.

Медведев сообщил, что в санкционные списки будут включены сотни физических лиц из Украины, среди которых есть и известные люди.

– Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть от тех предложений, которые сформулирует правительство, – сказал глава кабмина.

Он также добавил, что в списке будут украинские компании, которые контролируются людьми, попавшими под санкции. Кроме того, Москва может запретить поставки ряда украинских товаров в Россию. Медведев заверил, что ограничительные меры не коснутся большинства украинцев.

Ранее об антиукраинских санкциях высказался пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что украинский народ остается братским для россиян, за исключением его «неудачных представителей».