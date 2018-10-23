«Немцы» устроили охоту на грузовики и маршрутки в Петербурге. Три крупных ДТП попали на видео

Сразу несколько серьезных аварий с участием немецких иномарок произошли в Петербурге вечером 22 октября. В Сети появились видеозаписи самих столкновений.

Около 20:40 у дома 13 по Московскому шоссе автомобиль BMW врезался в стоявший на обочине грузовик Volvo с прицепом, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петерургу и Ленобласти. В результате 49-летний водитель легковушки погиб на месте.

Как отмечают в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», в салоне «БМВ» нашли разбитую бутылку с алкоголем. Однако официальной информации о том, был ли водитель нетрезв, пока не поступало – это установит только экспертиза.

Час спустя произошла еще одна авария с BMW, уже в Кировском районе города. Около 21:40 на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков столкнулись легковушка и маршрутка. По данным ГИБДД, в автобусе пострадали четверо пассажиров. Водитель иномарки сбежал, его разыскивают.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилось видео момента столкновения. На записи с камеры наблюдения видно, как BMW на большой скорости вылетает на встречную полосу и врезается в бок разворачивающейся маршрутке. От удара автобус отбрасывает на стоящую на перекрестке легковушку.

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Третье ДТП случилось на севере города – на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса. Легковой автомобиль Audi опрокинул грузовую «ГАЗель». Удар пришелся фургону в переднее левое колесо, пишут очевидцы.

Перекресток оказался засыпан плиткой, разлетевшейся из кузова «ГАЗели». Оба водителя получили травмы. Как рассказывают в группе очевидцы, водитель Audi «был без сознания и хрипел кровью». «Водитель «ГАЗели» тоже был без сознания, море крови. Я не видела, как его вытаскивали, я в это время держала голову водителя «Ауди», – пишет Екатерина.

Позже появилось видео момента ДТП. На записи с видеорегистратора видно, как на перекресток вылетает черная машина, а затем переворачивается оранжевый фургон. «Водитель «Ауди» ехал по Луначарского прямо на давно горевший красный. «ГАЗель» ехала прямо по Энгельса от Просвещения», – отмечают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».