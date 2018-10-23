Польша открестилась от размещения американских ракет из-за выхода США из договора ДРСМД

Польский президент Анджей Дуда рассказал, что вопрос оснащения Польши ракетами американских вооруженных сил не обсуждался на встрече военных двух стран, так как это становится невозможным после намерения Америки выйти в одностороннем порядке из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Я, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами, могу точно это сказать, что этого никогда не произойдет», – цитирует 23 октября Wiadomosci ответ президента Польши Анджея Дуды на вопрос о возможном размещение американских ракет в восточноевропейской стране.

По словам главы государства, этот вопрос даже не стоял на повестке дня встречи между военными Польши и США. Дуда при этом отметил, что понимает позицию Америки по выходу из ДРСМД, которая, по его мнению, стала ответом на действия России.

Напомним, что 20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией. Власти Китая, Германии и Франции негативно восприняли https://www.fontanka.ru/2018/10/22/053/ решение американской стороны.

РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.