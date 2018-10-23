В Петергофе исчез пруд. Поиски привели к УК «Теорема»

В Петродворцовом районе неизвестные уничтожили пруд, сообщил «Фонтанке» с места выездной проверки 23 октября замглавы комитета по природопользованию Петербурга Александр Кучаев. Водный объект находился по соседству с новым проектом УК «Теорема».

Когда сотрудники комитета и природоохранной прокуратуры прибыли на место проверки, узнать бывший пруд они не смогли – водный объект площадью 770 кв. м просто исчез, засыпанный грунтом со следами колес тяжелой строительной техники.

«Наше подведомственное предприятие ГУП «Экострой» осуществлял регулярную уборку пруда. Когда они приехали в сентябре, пруд был полностью засыпан, через него строят временную дорогу. Мы возбудили административное производство по этому факту, сейчас у нас уже есть определенное понимание, кто здесь осуществляет работы, хотя схему сознательно запутывали. Водный объект уничтожен полностью. На моей памяти такого не было», – рассказал Кучаев.

Пруд окружен территорией, которую выделили под строительство ДНП «Петергофские дачи». Но водный объект и 20-метровая водоохранная зона остались в собственности города как территория общего пользования, и любые работы без разрешения на этом участке находятся под запретом.

Рабочие, которых обнаружила выездная проверка, от общения с природоохранными структурами уклонились. Председателем правления дачного партнерства «Петергофские дачи», по информации базы СПАРК, значится бизнесмен Александр Бессонов, совладелец компании «Балтхим», которого называют деловым партнером Игоря Водопьянова. Последний является управляющим партнером УК «Теорема».

В будущем на территории ДНП появится квартал «Петергофские дачи». Участок в Петродворцовом находится в собственности УК «Теорема», рассказали в отделе продаж проекта. Интересующимся предлагают купить участок со всеми готовыми инженерными коммуникациями и самим построить себе дом. В настоящее время, по словам оператора, практически достроили административное здание, сделали от Санкт-Петербургского шоссе асфальтовую дорогу, прокладывают магистральные сети с выводами на участки.

Водопьянов рассказал «Фонтанке», что летом этого в ходе подготовительных работ для разбивки территории под дачные участки по соседству с прудом провели прочистку дренажных канав. «После этого данное болотце стекло. Под действием силы тяжести, гравитации вода потекла вниз по дренажным канавам. В процессе прочистки дренажных канав там стекло много болот, и до сих пор стекает», – заявил бизнесмен.

Засыпанный или, по версии Водопьянова, стекший пруд на рекламных проспектах «Петергофских дач» отсутствует. По предварительной оценке комитета по природопользованию, только вывоз грунта может обойтись виновникам в сумму более 7 млн рублей. Но специалисты сомневаются, что режим водного объекта удастся восстановить, так как неизвестно, что стало с питавшими его ключами.

Уголовно-правовую оценку действиям уничтожителей пруда даст и природоохраннвя прокуратура. «Рассматривается вопрос об оценке вреда, нанесенного зеленым насаждениям. Будем выяснять, кто производитель и заказчик данных работ и давать уголовно-правовую оценку их действиям. Затем мы направим материалы для возбуждения дела», – рассказал помощник природоохранного прокурора Петербурга Алексей Борискин.

Связаться с Александром Бессоновым через «Балтхим» не удалось, на оставленный корреспондентом номер бизнесмен не перезвонил. "Фонтанка" готова предоставить слово председателю правления ДНП «Петергофские дачи».