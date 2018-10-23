18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +5
$ 65.31р
74.86р
20:59 23.10.2018
Расширенный поиск

Город
23.10.2018 18:28
Печать

В Петергофе исчез пруд. Поиски привели к УК «Теорема»

В Петродворцовом районе неизвестные уничтожили пруд, сообщил «Фонтанке» с места выездной проверки 23 октября замглавы комитета по природопользованию Петербурга Александр Кучаев. Водный объект находился по соседству с новым проектом УК «Теорема».

июнь 2018
июнь 2018
комитет по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-петербурга

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Когда сотрудники комитета и природоохранной прокуратуры прибыли на место проверки, узнать бывший пруд они не смогли – водный объект площадью 770 кв. м просто исчез, засыпанный грунтом со следами колес тяжелой строительной техники.

«Наше подведомственное предприятие ГУП «Экострой» осуществлял регулярную уборку пруда. Когда они приехали в сентябре, пруд был полностью засыпан, через него строят временную дорогу. Мы возбудили административное производство по этому факту, сейчас у нас уже есть определенное понимание, кто здесь осуществляет работы, хотя схему сознательно запутывали. Водный объект уничтожен полностью. На моей памяти такого не было», – рассказал Кучаев.

Пруд окружен территорией, которую выделили под строительство ДНП «Петергофские дачи». Но водный объект и 20-метровая водоохранная зона остались в собственности города как территория общего пользования, и любые работы без разрешения на этом участке находятся под запретом.

Рабочие, которых обнаружила выездная проверка, от общения с природоохранными структурами уклонились. Председателем правления дачного партнерства «Петергофские дачи», по информации базы СПАРК, значится бизнесмен Александр Бессонов, совладелец компании «Балтхим», которого называют деловым партнером Игоря Водопьянова. Последний является управляющим партнером УК «Теорема».

В будущем на территории ДНП появится квартал «Петергофские дачи». Участок в Петродворцовом находится в собственности УК «Теорема», рассказали в отделе продаж проекта. Интересующимся предлагают купить участок со всеми готовыми инженерными коммуникациями и самим построить себе дом. В настоящее время, по словам оператора, практически достроили административное здание, сделали от Санкт-Петербургского шоссе асфальтовую дорогу, прокладывают магистральные сети с выводами на участки.

Водопьянов рассказал «Фонтанке», что летом этого в ходе подготовительных работ для разбивки территории под дачные участки по соседству с прудом провели прочистку дренажных канав. «После этого данное болотце стекло. Под действием силы тяжести, гравитации вода потекла вниз по дренажным канавам. В процессе прочистки дренажных канав там стекло много болот, и до сих пор стекает», – заявил бизнесмен.

Засыпанный или, по версии Водопьянова, стекший пруд на рекламных проспектах «Петергофских дач» отсутствует. По предварительной оценке комитета по природопользованию, только вывоз грунта может обойтись виновникам в сумму более 7 млн рублей. Но специалисты сомневаются, что режим водного объекта удастся восстановить, так как неизвестно, что стало с питавшими его ключами.

Уголовно-правовую оценку действиям уничтожителей пруда даст и природоохраннвя прокуратура. «Рассматривается вопрос об оценке вреда, нанесенного зеленым насаждениям. Будем выяснять, кто производитель и заказчик данных работ и давать уголовно-правовую оценку их действиям. Затем мы направим материалы для возбуждения дела», – рассказал помощник природоохранного прокурора Петербурга Алексей Борискин.

Связаться с Александром Бессоновым через «Балтхим» не удалось, на оставленный корреспондентом номер бизнесмен не перезвонил. "Фонтанка" готова предоставить слово председателю правления ДНП «Петергофские дачи».

октябрь 2018

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
23.10.2018 17:10

Четыре банка аккредитовали ЖК «Эталон на Неве» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО Сбербанк, ПАО «Россельхозбанк», АО «Райфайзенбанк» и ПАО «Санкт-Петербург» аккредитовали жилой комплекс комфорт-класса «Эталон на Неве», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в Невском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. пр. Обуховской Обороны, дом 70, корпус 2, литера Е.
фото предоставлено Группой Компаний «РосСтройИнвест»
23.10.2018 15:56

Мост через Охту от ГК "РосСтройИнвест"

Сегодня, 23 октября, в Мурино состоялось торжественное открытие пешеходного моста через Охту.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.10.2018 15:23

«Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и авиакомпания «Россия» планируют сотрудничество по вопросам расширения доли участия малых и средних предприятий в закупках авиакомпании.
ПСК
23.10.2018 15:15

«ПСК» планирует провести редевелопмент в исторической части Выборгского района

Строительный холдинг «ПСК» планирует приступить к строительству нового жилого комплекса бизнес-класса. Комплекс появится на территории исторической застройки жилого квартала, известного в начале прошлого века как «Нобелевский городок».
Группа компаний «ЦДС»
23.10.2018 15:00

Группа ЦДС - официальный партнер конкурса «Золотой Трезини»

Официальным партнером открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стала Группа ЦДС.
Setl City
23.10.2018 12:11

Setl City завершила создание парка у ЖК «Солнечный город»

Setl City полностью завершила работы по созданию парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м возле ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. С сегодняшнего дня парк открыт для посещения. Проектирование и строительство велось за счет Setl City.
22.10.2018 18:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
Магазин "Кей"
22.10.2018 18:12

Советы КЕЙ как избежать поломки ноутбука

Сегодня мы вместе с КЕЙ поговорим о том, что может стать причиной поломки ноутбука и как ее избежать.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
22.10.2018 14:50

ЖК YOGA открыл свои двери

В минувшее воскресенье, 21 октября, ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в строящемся жилом комплексе YOGA
ГК «Эталон»
22.10.2018 13:53

В ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ» состоялся праздник благоустройства

20 октября, в день проведения общегородского субботника, на территории ЖК «Самоцветы», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в историческом центре Санкт-Петербург – на Васильевском острове – состоялся праздник благоустройства.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.10.2018 13:46

Аэрофлот одержал победу в трех номинациях IPRA Golden World Awards

Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS
22.10.2018 12:40

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».