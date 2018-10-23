Глава российских мусульман призвал не решать территориальный спор между Чечней и Ингушетией митингами

Спор о новых границах между Чечней и Ингушетией не должен решаться на улицах, считает верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Глава мусульман страны прокомментировал круглосуточные акции протеста, которые шли более двух недель в Магасе.

«Никакими митингами эти вопросы не решаются, есть закон и порядок, – уверен муфтий, слова которого 23 октября приводит «Лента.ру». – Мы очень надеемся, что между этими братскими народами и республиками не только будет найден компромисс, а полное взаимопонимание придет, молим об этом».

Напомним, уличный протест в столице Ингушетии начался с 4 октября — сразу же после того, как соседние республики подписали документы об обмене территориями. Власти согласовали митинги только до 17-го числа, правда, потом разрешили попротестовать с 31 октября до 2 ноября.

В ночь на 20 октября руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подписчикам в своих соцсетях о визите в ингушское село Сурхахи. Там он беседовал с главой старейшего рода Ингушетии.