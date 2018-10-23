Андрей Макаров: Мы не собираемся ставить рядом с каждым самозанятым милиционера

Заявления о том, что государство планирует изымать у самозанятых россиян их доходы, – чушь, сказал «Фонтанке» автор нашумевшей цитаты и соответствующего законопроекта о налогообложении самозанятых, депутат Андрей Макаров.

Депутат ГосДумы Андрей Макаров// Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Во время обсуждения парламентарий обронил фразу: «Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход (у самозанятого. – Прим. ред.), а он не зарегистрировался и не платит (налоги. – Прим. ред.), он платит штраф в размере того дохода, который он получил».

В интервью «Фонтанке» Андрей Макаров заявил, что его неверно поняли, а все доходы самозанятых государству не нужны. В качестве мотивации выхода таких россиян из налоговой тени член фракции «Единая Россия» напомнил, что за неуплату налогов в России предусмотрена уголовная ответственность.

- Андрей Михайлович, сколько самозанятых в России сегодня, по вашим данным?

- Точно нельзя сказать. Но у нас с вами 82 млн трудоспособного населения, по статистическим данным. И 52 млн человек, которые либо сами, либо работодатель, платят страховые взносы. Таким образом, количество самозанятых укладывается вот в эти вот 30 млн. Ясно, что не все они самозанятые. По экспертным оценкам, эта цифра может колебаться в районе 15 млн человек.

- Какой у самозанятого в России доход, есть примерные суммы их заработков?

- Мы провели специально направленный опрос более 9 тысяч человек. Мы исходили из того, что говорили люди, что им удобно или нет. Мы предлагали возможность выйти из тени с минимальным налогом и с удобной формой документооборота для тех, чья сумма годового дохода не превышает 2 млн 400 тысяч рублей. То есть доход до 200 тысяч рублей в месяц. Мы считаем, что основную массу людей, которые таким образом зарабатывают, эта сумма закрывает.

- Каким образом можно узнать о доходе самозанятого человека? Какое ведомство будет осуществлять этот надзор?

- Я бы хотел, чтобы не было тут никаких недомолвок. Мы не собираемся ставить рядом с каждым человеком налогового эксперта или милиционера, это невозможно и совершенно бессмысленно. Законопроект дает право человеку выйти из тени с минимальным налогом и максимально простым способом его реализации. Это право. Большинство людей считает, что государство о них ничего не узнает. Но реально государство сегодня знает о сотнях тысяч людей, если не о миллионах. Сдача квартиры через объявление в интернете, интернет-торговля. Все эти вещи государство видит, и, строго говоря, с доходов подоходный налог платить надо. И государство может прийти к этим людям сегодня, а они не могут себя защитить, потому что находятся вне правового поля. И еще не худший вариант, если придет государство. А если придет рэкет? А он приходит и говорит: да мы знаем, что ты получаешь доход, поделись.

- Рэкет страшнее, чем государство?

– Рэкет страшнее государства априори, я в этом глубоко убежден.

- Да, но люди обсуждают, по сути, один аспект: если что, будут изымать весь доход.

- Это неправда! Думаю, что журналист, который так подал мои слова, просто не разобрался. Он услышал, что будут изымать весь доход у тех, кто не зарегистрировался. Чушь! Для тех, кто не зарегистрируется, в сегодняшнем состоянии этот закон на них вообще не распространяется. Ты не хочешь регистрироваться, все, ты живешь, как ты живешь сейчас. Но ты берешь на себя все риски, которые у тебя существуют сегодня. А вот если ты зарегистрировался, вошел в этот налоговый режим, то тогда невыполнение режима, о котором ты договорился с государством, влечет за собой санкции. Но какие? Опять же не весь доход.

- А сколько государство заберёт у самозанятого, который посмеет нарушить этот договор с государством?

– Если ты, условно, продаешь пирожки… Ты продал пирожков на 100 рублей, сформировал чек, нажал на кнопку в специальном приложении на своём телефоне. Через месяц тебе налоговая на телефон пришлет уведомление, что такая-то сумма подлежит уплате. И если ты не сформировал этот чек, то по тому самому пирожку последует санкция: 20% от того, что ты по этому чеку должен получить. Если нарушение случится повторно в течение 6 месяцев, то есть уже систематически, то санкция будет равна сумме того дохода, который ты получил по этому чеку.

- То есть если самозанятый станет «рецидивистом»?

– Да. Тогда 100% от сделки. Но не «весь доход» самозанятого! И подчеркну. Это не касается тех, кто не вошёл в этот режим отношений с государством.

- Что заставит самозанятого россиянина идти на этот договор с государством?

- Я напомню, что за неуплату подоходного налога есть уголовная ответственность.

- Государство РФ готово начать заниматься уголовкой по самозанятым?

- Я не думаю, что сейчас готово. Но это риски этих людей, и они находятся вне правового поля (в УК РФ эти преступления регулируются 198-й и 199-й статьями, где предусмотрены как денежные штрафы, так и лишение свободы на срок до 7 лет. – Прим. ред).

- В текущей экономической ситуации эти риски все же растут, да?

- Нет, я считаю, что растут не риски по уголовной ответственности, а риски, что будет выявляться, что человек не заплатил налоги, потому что лучше работает налоговая служба. И человек становится правонарушителем. Какое это нарушение? Это может быть административное, уголовное нарушение. Это другая тема.

- Штрафовать будут ежемесячно? Какая пауза между «первым» и «повторным» нарушением договора самозанятого с государством?

– Я не уверен, что готов сейчас ответить на этот вопрос. Это не вопрос штрафа. Речь идет о невыявленной операции. Мы же не можем контролировать объективно, ты все пирожки отправил фискальным чеком или каждый третий. На самом деле, это очень тяжелый процесс, побудить людей понять, что уплата налогов – вещь неприятная, но необходимая. И здесь важен не фискальный эффект, чтобы собрать, а то, чтобы вовлечь людей в эту деятельность. Есть еще один момент: 1,5% из 4% идет в фонд ОМС. Это значит, что сегодня регионы платят за неработающих людей взносы. По стране эта сумма составляет 618 миллиардов рублей. Как только кто-то зарегистрировался, регион не будет тратить эти деньги и у человека будет другое требование к медицине, так как эти деньги заплатил он сам.

- Удивитесь, если этот закон будет отменён через суд, хотя бы по основаниям, на которые указывают некоторые юристы? Эксперты говорят, что целая категория налогоплательщиков после вашего закона попадает в иные по сравнению с другими налогоплательщиками условия. Будет создано «неравное правовое регулирование».

- Я не самый плохой юрист в нашей стране. И перед тем, как поставить подпись под законом, я рассматривал его со всех точек зрения. Мне кажется, что те комментарии, которые пошли сегодня, вызваны ажиотажем, что «у тех, кто зарегистрируется, мы заберем полностью доход». Мы два года готовили этот закон. Это не только Государственная дума. Это и Совет Федерации, но самое главное – мы работали вместе с налоговой службой, Пенсионным фондом, ОМС, в целом с социальным блоком. Мы работали с объединениями бизнеса. Мы вчера журналистам показали, как работает эта система, они обалдели, насколько это просто и доступно. Закон стал возможен благодаря уникальным технологиям, созданным сейчас в налоговой службе. Таких технологий, строго говоря, нет нигде в мире. Я хорошо знаком с налоговыми службами ведущих стран мира.

- А в чем эта «уникальность»?

- Те технологические возможности, которые есть у нашей налоговой, их нет ни в одной стране мира.

- Вы про контроль, как в спецслужбах?

- Нет, ну что вы, о чем вы говорите! Это система АСК НДС-2 (АСК НДС – автоматизированная система контроля за возмещением НДС, работает с 2013 года. – Прим. ред.), которая позволяет видеть всю цепочку НДС практически сразу. Когда мы говорим о работе контрольно-кассовой техники, это реально обработка огромного массива информации, то, что называется BigData. Уже сегодня пошла маркировка лекарств, в течение 1,5 – 2 лет мы будем видеть каждую упаковку лекарства от производителя, о реализации аптекой конкретному покупателю. Все это исключает возможность фальсификации. То есть эти вопросы решаются даже не с налоговыми целями.

Когда мы говорим о каком-то законе, это вопрос доверия. Ни один налогоплательщик не заплатит больше того, сколько он готов заплатить. Это аксиома налогового права. Помните, как начиналась амнистия капиталов? Как все кричали: нет, никто не будет, когда предложили подать декларацию, пообещав, что на основании тех данных, которые ты дашь, никого не привлекут к уголовной ответственности, ничего. Пара тысяч человек сначала пришла. Но когда за 2 года убедились, что никто никакими данными не воспользовался, сегодня это уже десятки тысяч людей. Даже не десятки, а сотни миллиардов. Просто об этом никто не говорит. Мы исходим из того, что, сколько бы людей ни вошло в закон, а я думаю, что десятки и сотни тысяч людей им воспользуются сразу, но главное, что остальные будут смотреть: а как это работает? Если они увидят, что государство выполняет свои обещания, то они тоже придут. Не надо ждать немедленных результатов. Мы предлагаем работать вдолгую. Я думаю, что результат эксперимента мы увидим в течение года, но срок эксперимента рассчитан на 10 лет. Потому что предлагается показать людям незыблемость условий. Чтобы ни у кого не возникало ощущения, что завтра мы туда войдем, а они изменят условия.

- Почему же тогда провалился эксперимент программы по легализации нянь и репетиторов? За год ее работы на учет, чтобы воспользоваться правом на налоговые каникулы, встали менее 1000 человек.

- Он не провалился!

- Но менее тысячи захотели себя раскрыть.

- Да не провалился он! Я вот в этом законе буду предлагать продлить все это как минимум еще на один год. Поймите, это степень доверия людей. Те, кто подали, у них не возникло никаких проблем. Сейчас, насколько я знаю, этот процесс ускоряется. И мы продлим еще на 1 год, я надеюсь.

- Год назад сенатор Валерий Рязанский предлагал сделать самозанятых невыездными из страны. Эта норма обсуждается сейчас? Она может появиться в документе?

- Я не люблю обсуждать высказывания коллег. Тем более что я такого не видел. Законопроект, который внесен, вы можете его посмотреть. А про невыездных самозанятых – чушь это, бред. В этом законе ничего подобного не появится и быть не может. Я автор этого закона. Он внесен в Госдуму. Сравните с тем, какой он будет на выходе.

- «Выход из тени» – это всегда мера, призванная пополнить казну. Быть может, просто меньше тратить на войну? Тогда и пенсии отбирать не придётся и самозанятых трогать не надо будет?

– Вот сейчас мы уже начинаем заниматься политикой, а я политикой не занимаюсь. Вы же хотели получить у меня ответы по моему закону. Я прекрасно понимаю, что вам очень хочется поговорить о военных затратах. Я сказал все, что я считаю нужным. А военные траты, если вам нужна цитата как депутата, я скажу только одну вещь: я даже не предлагаю вам включить российские каналы. Послушайте CNN, вчерашнее интервью Трампа. И мы поймем, что, к сожалению, очень многие военные траты являются абсолютно вынужденными. Хотя, конечно, мы нашли бы этим деньгам совсем другое применение. Но когда президент США заявляет такие вещи, я боюсь, что военные траты тоже являются необходимым условием существования государства.

- Петербург в числе пилотных регионов?

- Нет, Петербург не обращался пока. Только 4 региона предлагаются в качестве эксперимента: Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область. Потому что это регионы-доноры. Они технологически к этому готовы. И мы не будем расширять эксперимент по одной простой причине. Во многих региональных письмах говорится: нам необходимо бороться с теневой занятостью, мы хотим получить дополнительный доход в регион. Так вот: мотив этого закона исключает получение дополнительного дохода, поэтому расширяться не будет.

- А вы готовы этой работой заниматься на другом посту? В министерстве, например. Вести разъяснительную работу?

- Вы знаете, я вел программу на телевидении, мне кажется, я этим занимался постоянно.

- Если позовут в министерство разъяснителем, вы не пойдете?

- Мне 64 года, и каждый должен заниматься своим делом.

- Дальше будете самозанятым?

- Я не знаю, кем я буду, думаю, что пенсионером. Но я адвокат, и думаю, не самый плохой в стране. Адвокаты, кстати, тоже относятся к числу самозанятых, просто по ним существует специальный самостоятельный закон регулирования. Чтобы было совсем понятно: я его тоже писал.

P. S. В первом чтении законопроект о налогообложении самозанятых должен быть рассмотрен всем депутатским корпусом Госдумы в четверг, 25 октября.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»