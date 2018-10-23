«Россия» и Корпорация МСП подписали соглашение о взаимодействии

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Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и авиакомпания «Россия» планируют сотрудничество по вопросам расширения доли участия малых и средних предприятий в закупках авиакомпании.

Со стороны «России» документ подписал врио генерального директора Сергей Александровский, со стороны Корпорации МСП – генеральный директор Александр Браверман.

В рамках соглашения стороны планируют сотрудничество в области обеспечения методической, информационной и организационной поддержки субъектов МСП по различным вопросам участия малых и средних предприятий в закупках авиакомпании «Россия», а также организацию мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков из числа субъектов МСП, создание условий для увеличения доли закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, подготовку предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части создания условий для увеличения доли закупок у субъектов МСП.

Авиакомпания «Россия» совместно с Корпорацией МСП организуют взаимодействие при осуществлении оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг (в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) требованиям законодательства Российской Федерации.

Совместная работа также предусматривает проведение конференций и информационных семинаров для предпринимателей в целях организации изучения специалистами положений и требований корпоративных стандартов авиакомпании «Россия».

Результатом взаимодействия между авиакомпанией «Россия» и Корпорацией МСП в части реализации мероприятий, направленных на расширение доступа представителей малого и среднего бизнеса к закупкам, станет прирост объема таких закупок.

Общий объем закупок авиакомпании «Россия» у субъектов МСП по итогам 2017 года составил 3,5 млрд рублей. Утвержденный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых компанией у представителей малого и среднего бизнеса, в настоящее время содержит 37 позиций, включая компьютерное оборудование, средства индивидуальной защиты, спецодежду и обувь, ремонт и обслуживание специального автотранспорта и др.

В июле 2018 года авиакомпания «Россия» утвердила Программу партнёрства c субъектами МСП, предусматривающую проведение мероприятий, направленных на оказание финансовой, правовой, методической и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с федеральными законами и в рамках взаимодействия с Корпорацией МСП.