Российский омбудсмен Москалькова предложила увеличить возрастной ценз на продажу оружия до 25 лет

Возрастной ценз на продажу оружия в России должен быть не менее 25 лет. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время посещения Керчинского политехнического колледжа 23 октября.

"Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия, это должно быть не менее 25 лет", – цитирует Москалькову ТАСС.

Омбудсмен также считает, что за безопасность в школах должна отвечать Росгвардия.

Ранее массовое убийство в Керчи побудило депутатов Госдумы предложить поднять возрастной ценз для продажи оружия до 21 года. Сенаторы поддерживают эту меру. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (от Крыма) Ольга Ковитиди считает, что разрешение на покупку оружия нужно выдавать лицам не младше 22 лет.

На сегодняшний день гладкоствольное оружие в России можно приобретать с 18 лет. Получить нарезное сложнее – лицензию на него выдадут лишь спустя пять лет использования охотничьего ружья.