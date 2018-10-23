Российский омбудсмен Москалькова предложила увеличить возрастной ценз на продажу оружия до 25 лет
Возрастной ценз на продажу оружия в России должен быть не менее 25 лет. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время посещения Керчинского политехнического колледжа 23 октября.
"Необходимо рассмотреть вопрос, чтобы поднять возрастной ценз для права на приобретение оружия, это должно быть не менее 25 лет", – цитирует Москалькову ТАСС.
Омбудсмен также считает, что за безопасность в школах должна отвечать Росгвардия.
Ранее массовое убийство в Керчи побудило депутатов Госдумы предложить поднять возрастной ценз для продажи оружия до 21 года. Сенаторы поддерживают эту меру. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (от Крыма) Ольга Ковитиди считает, что разрешение на покупку оружия нужно выдавать лицам не младше 22 лет.
На сегодняшний день гладкоствольное оружие в России можно приобретать с 18 лет. Получить нарезное сложнее – лицензию на него выдадут лишь спустя пять лет использования охотничьего ружья.
Справка:
Напомним, студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с дробовиком и самодельными взрывными устройствами. Одно он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Жертвами стрельбы и взрыва стали 20 человек. Взрывное устройство было начинено строительной фурнитурой, а ружьё Росляков приобрёл в магазине для спортсменов и охотников. После трагедии глава Крыма настоял на вооружении охранников учебных учреждений.