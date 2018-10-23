Финские учёные: Мы дышим микропластиком, а чистые водоёмы скоро превратятся в миф

Исследователи Университета Турку, изучившие концентрацию микропластика в воде и воздухе, пришли к неутешительным результатам: люди дышат им, а в водоёмах он скапливается с неимоверной скоростью. Об этом 23 октября пишет Yle.

Учёные брали пробы на острове Сейли и в Архипелаговом море на юго-западе Финляндии.

«Мощный индустриальный пылесос собрал существенное количество микропластика, содержащегося в воздухе. То есть мы вдыхаем микропластик, – говорит руководитель исследовательской станции Яри Хяннинен. – Мы уже знаем, какую опасность представляет асбестовая пыль, но о последствиях вдыхания микропластика мы пока можем только догадываться».

Сейчас исследователи изучают, как частицы пластика проникают в море и как они там распределяются.

«Нам нужно серьезно задуматься, как заменить и сократить использование пластика. Людям пора проснуться, пока мы не утонули в собственной дряни», – предупреждает Хяннинен.

Прогнозы учёных печальные. По словам исследователя из Университета Восточной Финляндии, чистые финские водоемы могут вскоре превратиться в миф, поскольку они очень уязвимы. В ходе запущенного в 2016 году четырехлетнего проекта «Микропластик в водоемах Финляндии» исследователи обнаружили мелкие кусочки пластика и его пагубное влияние на водную фауну. Сейчас учёные разрабатывают методы по борьбе с загрязнением.