УФАС разрешило Смольному выбрать новый туристический логотип. Жалоба рекламщиков признана необоснованной

Жалоба Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на конкурс по разработке мета-бренда Петербурга признана необоснованной. К такому решению пришло петербургское УФАС 23 октября.

По мнению АКАР, условия конкурса ограничивали конкуренцию. К примеру, участникам закупки предлагалось изучить нормативно-правовую базу для создания Агентства по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга и разработать его структуру. Однако такие задания не входят в компетенцию рекламных и брендинговых агентств. Кроме того, заказчик отвел на выполнение работ 2 месяца, что может привести к срыву сроков исполнения.

Однако в комитете возразили, что отсутствие специализации не проблема, поскольку участник конкурса может нанять субподрядчика. Сроки в комитете тоже назвали посильными. Подтверждение тому – шесть поданных заявок.

В АКАР сообщили, что примут решение об обжаловании вердикта комиссии УФАС в ближайшее время. Также в ассоциации не исключили подачу новой жалобы, поскольку первая касалась нарушения только 44 ФЗ.

Комитет по развитию туризма объявил конкурс на разработку «мета-бренда» Петербурга 19 сентября. За 8,2 млн рублей компания-победитель должна разработать для города текстовый логотип и фирменный знак, а также систему суббрендов. Кроме того, в городе должно появиться Агентство по управлению территориальным мета-брендом Санкт-Петербурга. От победителя ждут предложений по его концепции, структуре и бизнес-плану.

Ранее комитет по туризму за 1 рубль приобрел логотип Петербурга у «Студии Артемия Лебедева». Однако от него пришлось отказаться из-за претензий УФАС и поддержавшего антимонопольщиков Верховного суда. По мнению ФАС, контракт без проведения конкурса ущемил интересы других участников рынка.