Депутат Андрей Макаров опроверг своё заявление об изъятии доходов у самозанятых россиян

Глава комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров опроверг информацию о том, что государство планирует изымать все доходы у самозанятых россиян.

«Это не правда! Думаю, что журналист, который так подал мои слова, просто не разобрался. Он услышал, что будут изымать весь доход у тех, кто не зарегистрировался. Чушь!» – заявил «Фонтанке» представитель фракции «Единая Россия».

Андрей Макаров пояснил, что штраф в 100% от суммы сделки будет применяться только к тем самозанятым, которые зарегистрировались как соответствующие субъекты налогообложения, и только если этот штраф будет повторным. Размер первого штрафа для самозанятого, который скрывает доходы от налоговой, составит 20% от суммы сделки.

По словам Макарова, такие санкции будут применяться, только если ежемесячный доход самозанятого не превышает 200 тысяч рублей в месяц. По оценке депутата, эта ситуация может коснуться до 15 миллионов россиян.

Рассмотрение законопроекта о налоговом обложении самозанятых намечено на 25 октября.

О том, что на самом деле сказал Андрей Макаров вчера в Государственной думе ФС РФ про самозанятых россиян и какие налоги будут применяться к ним, читайте на «Фонтанке» в интервью с главой думского комитета по бюджету и налогам.