В X5 Retail Group назвали «нарушением регламентов и норм» выброшенный из «Пятерочки» хлеб
Читательница «Фонтанки» поймала работников продуктовой сети «Пятерочка» за выбрасыванием залежавшегося хлеба в мусорные баки. В компании утверждают, что подобный метод утилизации отходов не является общей практикой.
«В торговых сетях X5 хлеб утилизируется в соответствии со всеми требованиями законодательства», – заявили «Фонтанке» 23 октября в пресс-службе компании X5 Retail Group, куда входят несколько продуктовых сетей, включая «Пятерочку».
В компании заверили, что случай, произошедший на Стремянной улице, когда работники «Пятерочки» выкинули хлеб в мусорный бак, является «нарушением регламентов и норм».
В X5 Retail Group начали проверку. «В случае подтверждения причастности сотрудников к случившемуся в отношении них будут предприняты меры дисциплинарного воздействия», – отмечается в заявлении компании.
Справка:
Напомним, что, согласно федеральному закону №29, просроченную продукцию необходимо отправить на техническую утилизацию или на переработку, а также ее можно использовать в качестве корма для животных. Выбрасывание же продуктов может быть способом сократить издержки. Ранее все продуктовые сети сдавали хлебобулочные изделия, которые не успевали продать до истечения срока годности, обратно производителям, однако с 2017 года некоторые крупные ретейлеры отказались от этой практики. Раздавать хлеб нуждающимся, как это делают, например, в Финляндии, продавцы не могут, так как опасаются претензий Роспотребнадзора.