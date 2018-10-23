В X5 Retail Group назвали «нарушением регламентов и норм» выброшенный из «Пятерочки» хлеб

Читательница «Фонтанки» поймала работников продуктовой сети «Пятерочка» за выбрасыванием залежавшегося хлеба в мусорные баки. В компании утверждают, что подобный метод утилизации отходов не является общей практикой.

«В торговых сетях X5 хлеб утилизируется в соответствии со всеми требованиями законодательства», – заявили «Фонтанке» 23 октября в пресс-службе компании X5 Retail Group, куда входят несколько продуктовых сетей, включая «Пятерочку».

В компании заверили, что случай, произошедший на Стремянной улице, когда работники «Пятерочки» выкинули хлеб в мусорный бак, является «нарушением регламентов и норм».

В X5 Retail Group начали проверку. «В случае подтверждения причастности сотрудников к случившемуся в отношении них будут предприняты меры дисциплинарного воздействия», – отмечается в заявлении компании.