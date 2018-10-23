«Мы имеем дело с более непредсказуемой Россией». Финляндия построит четыре новых корвета за 1,2 млрд евро

Крупнейший стратегический проект ВМФ Финляндии близок к стадии реализации.

Командование по снабжению Сил обороны Финляндии подпиcало соглашение о намерениях с верфью Раума о строительстве четырёх корветов по проекту Laivue 2020 («Эскадра 2020»), говорится 23 октября в пресс-релизе министерства обороны Финляндии.

Как сообщалось ранее, планируется, что это будут корветы стандартных финских размеров: 90 – 100 метров в длину и водоизмещением более 2000 тонн. Для сравнения: сейчас у ВМФ на вооружении минные заградители длиной до 78 метров и водоизмещением 1400 тонн. По данным Defence News, ледокольные корветы вооружат ракетами класса «поверхность – поверхность», торпедами, морской артиллерией и минами.

«Для Финляндии крайне важно иметь современный военно-морской флот, который отвечает своим целям. Балтийское море стало потенциальным местом фокуса напряженности между Востоком и Западом. Мы имеем дело с более непредсказуемой Россией. Возросшее военное сотрудничество с партнерами подразумевает и более активное участие военно-морских сил в совместных международных учениях в регионе, особенно с нашими северными соседями и силами НАТО», – цитирует издание министра обороны Юсси Ниинистё.

Фактический контракт на строительство боевых судов планируется подписать в начале 2019 года. Общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд евро, а контракт на строительство, по оценкам министерства, составит половину этой суммы. Боевая система, включая оружие, датчики, системы управления, будет закуплена отдельно.

Заключительный тур тендеров состоится осенью этого года. Претенденты на поставки вооружения – Atlas Elektronik GmbH (Германия), Lockheed Martin Canada Inc. (Канада) и Saab AB (Швеция).

Четыре новых корвета заменят семь судов, которые вышли или вскоре будут выведены из эксплуатации (бывший флагман – минный заградитель Ostrobotnia, два минных заградителя класса Hämeenmaa и четыре ракетных катера типа Rauma). Также Финляндия планирует модернизировать ракетные катера класса Hamina, минные заградители класса Pansio и противоминный корабль Katanpää.

Строительство планируется завершить в течение 2024 года. Полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2027 году.