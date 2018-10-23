Группа ЦДС - официальный партнер конкурса «Золотой Трезини»

Группа компаний «ЦДС»

Официальным партнером открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стала Группа ЦДС.

Группа ЦДС с 1999 года успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 21 жилом комплексе. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

С 2016 года ЦДС является организатором Всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов «АРХпроект».

Спонсорской поддержкой конкурса партнерство компании и «Золотого Трезини» не ограничилось. Генеральный директор Группы ЦДС Михаил Медведев вошел в жюри конкурса, а студенты, принимавшие участие в конкурсе «АРХпроект», были приглашены компанией для участия в специальной номинации конкурса «Золотой Трезини» – «Лучший студенческий архитектурный проект, который может стать новым символом Петербурга».

«Я с удовольствием принимаю участие в работе жюри "Золотого Трезини", – говорит Михаил Медведев, – конкурсы такого уровня позволяют открывать новые имена в архитектуре. Поддержка молодых талантов должна быть социальным ориентиром для любого бизнеса – именно это позволяет нашему городу преображаться и развиваться».

Конкурс «Золотой Трезини» проходит в Северной столице впервые и назван в честь Доменико Трезини (ок. 1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии. Мероприятие организовано при поддержке дипломатического представительства этой страны в Санкт-Петербурге, а почетным председателем жюри является Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль.

Девиз конкурса – «Недвижимость как искусство». В конкурсе участвуют 170 проектов в 12 номинациях. Прием заявок завершен 15 октября. Лауреатов конкурса определят при помощи тайного голосования, которое завершится 15 ноября. Победителей и призеров «Золотого Трезини» ждут памятные призы. На театрализованной церемонии награждения, которая пройдет 29 ноября во дворце Трубецких-Нарышкиных, выступит ведущая актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова Полина Толстун.

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