Кибервойска США пообещали отправить письма российским хакерам

Киберкомандование американских вооруженных сил заявило, что намерено вычислить всех граждан России, которые якобы пытаются оказать влияние на предстоящее 6 ноября волеизъявление в Америке. Хакерам обещают отправить письма о том, что их обнаружили.

«Наша задача состоит в том, чтобы выработать рычаги, которые могут изменить поведение [российских хакеров]», – цитирует 23 октября Андреу Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности издание The New York Times.

Американские вооруженные силы намерены вычислять россиян, которые занимаются распространением дезинформации в Сети, которая может повлиять на грядущие выборы в конгресс. После этого им будут отправлять сообщения о том, что за их деятельностью наблюдают.

Кроме того, еще в июне в США создали рабочую группу по противодействию российской угрозе в киберпространстве. В сентябре ФБР обвинило Россию во вмешательстве в промежуточные выборы.

В США начали обвинять Россию в кибератаках и «вмешательстве в американскую демократию» после победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Было инициировано расследование так называемого «российского дела» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого — выявить сговор между избирательным штабом Трампа и Кремлем. Россия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американские выборы на государственном уровне. 12 сентября Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы.

6 ноября в США состоятся так называемые промежуточные выборы, гражданам предстоит избрать составы обеих палат парламента страны а также ряд губернаторов штатов.