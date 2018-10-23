Антимонопольщики будут контролировать цены на хлеб и муку. Это вызвано информацией о грядущем подорожании товаров

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала региональным управлениям усилить контроль за ценами на хлеб и муку. Это связано с информацией о грядущем подорожании важной категории продуктов.

О решении ФАС 23 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ТАСС.

«В средствах массовой информации широко обсуждается вопрос возможного повышения цен на рынке муки, хлеба и хлебобулочных изделий. Принимая во внимание, что указанные рынки являются в основном региональными, ФАС рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий»,— сказала начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

Ранее издание писало, что на фоне роста мировых цен на пшеницу, активного спроса у экспортеров и девальвации рубля российские производители ведут переговоры с торговыми сетями о повышении отпускных цен. По данным «Коммерсанта», они могут вырасти на 10-12%.