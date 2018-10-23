Расторжение контракта за 6,6 млрд рублей с «Трансстроем» на строительство депо «Южное» довело Смольный до Верховного суда

Контракт властей Петербурга с АО «Корпорация Трансстрой» стоимостью 6,6 млрд рублей был расторгнут незаконно. Это следует из постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа, который 22 октября оставил в силе решения предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении кассационной жалобы петербургской Дирекции транспортного строительства. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, дирекция будет обжаловать это решение в Верховном суде.

Ранее Дирекция транспортного строительства уже дважды проиграла в суде первой и апелляционной инстанций. В случае, если и Верховный суд признает незаконность расторжения соглашения, то «Трансстрой» сможет в судебном порядке взыскать с городских властей убытки, понесенные из-за разрыва контракта, то есть более 3 млрд рублей.

Иск «Трансстроя» был принят 17 января 2017 года. Сам контракт на 6,6 млрд расторгли 7 декабря 2016 года. Смольный утверждает, что подрядчик сорвал сроки работ (сдал в 2016-м работы только на 1 млрд вместо 2 млрд) и не освоил 360 млн рублей аванса. По данным сайта госзакупок, с 2014 года «Трансстрой» исполнил контракт на 3,1 млрд рублей. Соглашение истекало 20 января 2018 года.

Конкурс на достройку депо за 5,5 млрд был объявлен 9 февраля. Победителем, вопреки ожиданиям, стал не «Метрострой», который строил все депо до этого, а «ЛенСпецСМУ». Эксперты объясняли это тем, что в качестве формы конкурса выбрали запрос предложений. Сроки выполнения работ сдвинулись на август 2018 года. В настоящее время депо уже готово к эксплуатации. В депо «Южное» будет упираться продолжение Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».