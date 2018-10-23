ЦБ РФ обяжет микрофинансовые организации оценивать долговую нагрузку заёмщиков

Банк России разработал проект указания, согласно которому микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков в случае, если сумма микрозайма превышает 10 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ 23 октября.

«Согласно разработанным документам, рассчитывать ПДН заемщика микрофинансовые организации будут обязаны при расчете норматива достаточности собственных средств (НМФК1), свидетельствующего об устойчивости финансовой организации», — говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что данный норматив определяет требования к минимальной величине собственных средств микрофинансовой или микрокредитной компании, необходимых для выполнения ими обязательств по привлеченным денежным средствам физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся учредителями (участниками, акционерами) МФК или МКК, и (или) юридических лиц в виде займов.

«Если на момент заключения договоров ПДН превышает 50%, микрофинансовая организация обязана учитывать повышающий коэффициент по данному портфелю займов. Такая мера в конечном счете призвана дестимулировать МФК и МКК выдавать микрозаймы лицам со значительной долговой нагрузкой», — указывает ЦБ.

Регулятор сообщает, что методика расчета ПДН, которая включена в проект указания, соответствует аналогичной методике, установленной для кредитных организаций.