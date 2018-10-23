В Финляндии бедные дети чаще добиваются успеха, чем в других странах

В Финляндии по сравнению с другими странами социально-экономическое положение школьника меньше влияет на его успехи и будущее. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии со ссылкой на выпущенный 23 октября доклад Организации экономического сотрудничества и развития «Равенство в образовании: преодоление барьеров на пути к социальной мобильности».

Согласно докладу, основанному на исследованиях PISA и PIAAC, в Финляндии в среднем больше учеников, которые добились успеха, несмотря на бедность.

Успехи и более позитивное отношение к обучению среди малообеспеченных 15-летних учеников являются важными предпосылками для дальнейших достижений в сфере высшего образования и последующей работы, отмечают эксперты.

Согласно исследованию, родительское образование влияет на уровень образования у детей. Меньше всего такая наследственность прослеживается в Новой Зеландии, Финляндии и Швеции, а рост уровня образования населения является самым высоким в Финляндии, Корее, России и Сингапуре. В этих странах больше половины взрослых заявили, что их образование выше, чем у их родителей.