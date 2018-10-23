Госдума приняла законопроект об ограничении иностранного влияния на российские выборы

Депутаты Госдумы ФС РФ 23 октября поддержали в первом чтении поправки в Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

«Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы. Это инициатива всех политических фракций в Государственной думе», — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, законопроектом «предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из‑за рубежа».

«В случае, если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», — отметил председатель ГД.

В соответствии с текстом законопроекта, вмешательством в российские выборы будет считаться деятельность иностранной организации, «способствующая либо препятствующая выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах (за исключением участия в избирательных кампаниях, кампаниях референдума в качестве иностранных (международных) наблюдателей)».

«Данная мера позволит предотвратить попытки иностранного вмешательства в избирательные процессы в Российской Федерации и реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации и права на участие в референдуме», — подчеркивается в пояснительной записке.