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Происшествия
23.10.2018 13:54
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В Саудовской Аравии начался кризис из-за убийства журналиста Хашкаджи

Расследование смерти обозревателя американской газеты в Стамбуле совпало с инвестиционным форумом в Эр-Рияде, на котором было объявлено о «кризисном периоде» в государстве на Аравийском полуострове.

«Мы сейчас проходим через кризисный период из-за печального инцидента, который случился в Турции», – цитирует 23 октября министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалих издание Gulfnews.

Министр подчеркнул, что в стране никто не может оправдать смерть Джамаля Хашкаджи, а король страны намерен добиваться расследования этого инцидента.

При этом он выразил уверенность в энергетическом секторе страны, который столкнулся с проблемой дешевеющей нефти из-за ситуации вокруг убийства Хашкаджи. Аль-Фалих заверил, что мировые лидеры доверяют производителям газа и нефти из королевства.

По словам аль-Фалиха, сейчас Саудовскую Аравию ожидает «беспрецедентная трансформация».

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отменил свое выступление на инвестиционном форуме в Эр-Рияде без объяснения причин.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

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