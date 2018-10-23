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Власть
23.10.2018 13:49
Печать

«Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением его неудачных представителей». Песков - о санкциях против Киева

Указ Владимира Путина о санкциях в отношении Украины не затронет украинский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 октября.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — цитирует Пескова Meduza со ссылкой на «Интерфакс». 

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин поручил правительству составить список компаний и граждан Украины и продумать «специальные экономические меры» в их отношении. В президентском указе уточняется, что санкции вводятся в «ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины» и ради «защиты национальных интересов». 

Справка:

Украина ввела санкции против российских компаний и физических лиц и периодически пополняет список. Последний раз это произошло в августе 2018 года. 

Отношения между Москвой и Киевом переживают очередную фазу обострения. К этому привели совместные военные учения НАТО и Украины, а также готовящаяся автокефалия Украинской церкви, обернувшаяся расколом между Вселенским патриархатом и РПЦ. 

В сентябре Киев подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Ранее Песков сказал, что разрывом данного соглашения уже трудно что-либо испортить. 

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