«Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением его неудачных представителей». Песков - о санкциях против Киева

Указ Владимира Путина о санкциях в отношении Украины не затронет украинский народ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 октября.

«Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях», — цитирует Пескова Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин поручил правительству составить список компаний и граждан Украины и продумать «специальные экономические меры» в их отношении. В президентском указе уточняется, что санкции вводятся в «ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины» и ради «защиты национальных интересов».