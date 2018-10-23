Саммит Путина и Трампа в Хельсинки обошёлся Финляндии в 5,7 млн евро

За организацию первых полномасштабных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки 16 июля, Финляндия заплатила из собственного бюджета 5,7 млн евро.

Как сообщает газета Iltalehti 23 октября, парламент Финляндии представил требования по бюджету. В дополнительных расходах на 2018 год, помимо прочего, значатся траты на саммит России и США. Речь идёт о сумме в 5,7 млн евро. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов полиции, Пограничной охране, Силам обороны и МИДу.

Ранее премьер-министр Юха Сипиля заявил, что организация встречи Путина и Трампа, по предварительным оценкам, обошлась правительству Финляндии в сумму до 10 млн евро, и Хельсинки считает, что это того стоило — так страна вложилась в продвижение своего имиджа.

Ожидается, что объем государственного долга Финляндии к концу 2018 года составит около 107 млрд евро, что составляет около 46% от ВВП.