Саммит Путина и Трампа в Хельсинки обошёлся Финляндии в 5,7 млн евро
За организацию первых полномасштабных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки 16 июля, Финляндия заплатила из собственного бюджета 5,7 млн евро.
Как сообщает газета Iltalehti 23 октября, парламент Финляндии представил требования по бюджету. В дополнительных расходах на 2018 год, помимо прочего, значатся траты на саммит России и США. Речь идёт о сумме в 5,7 млн евро. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов полиции, Пограничной охране, Силам обороны и МИДу.
Ранее премьер-министр Юха Сипиля заявил, что организация встречи Путина и Трампа, по предварительным оценкам, обошлась правительству Финляндии в сумму до 10 млн евро, и Хельсинки считает, что это того стоило — так страна вложилась в продвижение своего имиджа.
Ожидается, что объем государственного долга Финляндии к концу 2018 года составит около 107 млрд евро, что составляет около 46% от ВВП.
Справка:
Для сравнения: на проведение форума «Азия – Европа» в 2006 году, собравшего в Хельсинки 38 глав государств, по данным Yle, было потрачено 11,8 млн евро. Расходы на саммит Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен-Ына в Сингапуре новостная служба BBC оценила в 12,5 млн евро.
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