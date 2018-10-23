На пятый день после взрыва на заводе пиротехники под Гатчиной нашли пятого погибшего

На развалинах завода пиротехники под Гатчиной рабочие нашли пятого погибшего. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области 23 октября.

Разбор завалов после взрыва на предприятии в Малых Колпанах завершили ещё 20 октября. Тело нашли случайно, оно находилось между кирхой и ангаром.

Накануне задержали директора завода «Авангард» Георгия Михно. Его подозревают в ненадлежащем контроле за организацией рабочего процесса. Ранее был отправлен под домашний арест главный инженер предприятия.

Взрыв на заводе «Авангард» произошёл 19 октября. В результате него погибли четыре человека, трое из них – граждане Таджикистана, один приехал в Петербург из Белоруссии.