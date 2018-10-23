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Происшествия
23.10.2018 13:40
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ГИБДД назвала пострадавших в Петербурге и на «Скандинавии» пассажиров автобусов – более 30 человек

Подробную информацию о пострадавших в двух утренних авариях с автобусами – на Индустриальном проспекте в Петербурге и на трассе «Скандинавия» под Выборгом – сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

В результате столкновения автобуса и маршрутки на Индустриальном 23 октября травмы средней степени тяжести получили девять пассажиров маршрутного такси:

 

  1. женщина 1999 года рождения;
  2. женщина 1973 года рождения;
  3. женщина 1980 года рождения;
  4. женщина 1971 года рождения;
  5. мужчина 1986 года рождения;
  6. мужчина 1975 года рождения;
  7. девушка 2001 года рождения;
  8. девушка 2002 года рождения;
  9. девушка 2003 года рождения (о трёх госпитализированных несовершеннолетних «Фонтанка» уже писала).

 

Водитель автобуса «ЛиАЗ» (женщина 1965 года рождения) и водитель маршрутного такси (мужчина 1960 года рождения) не пострадали. По предварительной версии, столкновение совершила женщина за рулём «ЛиАЗа». По данному факту проводится проверка.

В ДТП на 172-м километре автодороги «Скандинавия», по данным УГИБДД, четверо пассажиров автобуса «ПАЗ» получили средний вред здоровья. Это мужчины, их возраст уточняется. Ещё двадцати пассажирам оказана разовая медицинская помощь на месте. Водитель Mitsubishi (мужчина 1971 года рождения) и водитель автобуса ПАЗ (мужчина 1975 года рождения) не пострадали.

По предварительной версии, водитель легковушки при обгоне задел по касательной попутный автобус, и тот съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе, по некоторым данным, ехали рабочие компании «Газпром».

ГИБДД назвала пострадавших в Петербурге и на «Скандинавии» пассажиров автобусов – более 30 человек

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