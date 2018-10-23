Смольный потратит на развитие «Туристического реестра» 17 млн рублей

Смольный потратит 16,9 млн рублей на развитие информационной системы «Туристский реестр Санкт-Петербурга» в 2018-2019 годах, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Победителю предстоит синхронизировать данные об объектах туристической индустрии между «Городским туристским порталом» и «Порталом конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга», а также добавить обеим площадкам новые возможности.

К примеру, к туристскому порталу смогут подключаться системы бронирования отелей, а также театральных касс.

На портале конгрессно-выставочного бюро появятся данные о проводимых в городе мероприятиях. Пользователи смогут посмотреть список доступных площадок и узнать, свободны они или заняты в конкретную дату. Кроме того, на площадке могут проводиться тендеры, участники которых могут побороться за место проведения конференции или форума. Итоги конкурса подведут 12 декабря. Работы должны быть закончены к 16 августа 2019 года.

Информационная система «Туристский реестр Санкт-Петербурга» появилась в 2011 году. Она представляет собой единую базу данных об участниках туристического рынка Северной столицы, включая туроператоров и многочисленные турагентства, а также гостиницы Петербурга, рестораны, кафе, транспортные предприятия, экскурсоводов и гидов-переводчиков и прочих.