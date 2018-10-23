В Петербурге транспортного полицейского отправили в колонию. Он обещал покровительство сотруднику РЖД

Московский районный суд Петербурга признал виновным в мошенничестве заместителя начальника полиции линейного управления МВД России на транспорте. Подполковника Романа Фролова интересовало дело о хищениях по госконтрактам на уборку, но сам он запачкался, небескорыстно пообещав чистую репутацию сотруднику РЖД.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 23 октября, полицейский вину не признал, пояснив суду, что деньги не просил и не получал.

В ходе процесса суд установил, что Фролов, зная о возбуждённом деле по факту хищения средств на договорах подряда по уборке помещений локомотивного депо Санкт-Петербург-Варшавский, пригрозил дежурному по депо якобы нависшей над ним уголовной ответственностью. За избавление от наказания он попросил 250 тысяч рублей. Фролова задержали при получении денег у «Максидома» на Московском проспекте в декабре 2016 года.

Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет исправительной колонии общего режима.