Чемпионка Кубка Кремля Дарья Касаткина сразится с Шараповой за победу в петербургском турнире

Победительница теннисного турнира «Кубок Кремля» Дарья Касаткина прокомментировала свой успех и рассказала о ближайших планах, она хочет сыграть в Петербурге. В финале 21-летняя россиянка обыграла 24-летнюю Онс Жабер из Туниса 2:6, 7:6, 6:4. Для Дарьи это второй титул во взрослой карьере и первый – с весны 2017 года.

«Я люблю играть в России, мне нравится атмосфера. Как у нас говорится, дома и стены помогают. В этот день все просто сложилось. Это был день рождения моего отца, все были на трибунах, это был последний матч Кубка Кремля в «Олимпийском» (со следующего года турнир переедет на другую арену. — Прим. ред.). Это стало одной из причин, почему я хотела выиграть. Он останется Кубком Кремля, но уже не будет тем самым Кубком Кремля. Для меня это как сказка. Я все еще не могу поверить. Теперь я хочу выиграть и турнир в Санкт-Петербурге», – цитирует Касаткину официальный сайт WTA .

Отметим, что благодаря этой победе Касаткина заслужила право полететь в качестве запасной теннисистки на итоговый турнир WTA в Сингапур.

Женский турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019, о котором говорит Касаткина, пройдет с 28 января по 3 февраля на «СИБУР Арене». Ранее сообщалось, что в нем также примет участие самая титулованная отечественная теннисистка Мария Шарапова .