Самые зрелищные ДТП и чудесные спасения на «Нюрбургринге» за три месяца собрали в одном видео

Канал TOP Nürburgring Videos на YouTube опубликовал подборку самых зрелищных аварий и самых удачных спасений в гонках на немецкой трассе «Нюрбургринг» за последние три месяца: июль, август и сентябрь. Среди них оказался и один пожар: гоночный автомобиль в результате выгорел полностью.

Видео наглядно демонстрирует, что 20,8-километровый трек не игрушка для водителей-новичков, и его 120 углов могут стать опасным вызовом и для гонщика, и для его машины. Без тщательной подготовки на эту трассу лучше не соваться. Впрочем, как и без финансов.

Один круг по трассе обойдется примерно в 30 долларов. Если гонщику не повезло встретиться с барьером, то за его замену придется заплатить около 37 долларов за метр, а также оплатить расходы на удаление поврежденного ограждения, замену столбов, работу машин служб безопасности или грузовика службы эвакуации, отмечает Motor1.

Трасса «Нюрбургринг» в Германии – один из самых известных гоночных треков мира. Именно там многие автопроизводители испытывают свои новинки. А ее «Северная петля», прозванная также «Зелёным адом», считается самой сложной кольцевой трассой в мире. На ней произошла знаменитая авария Ники Лауды, после чего Гран-при Германии был перенесен на Хоккенхаймринг.