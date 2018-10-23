«Фонтанка» - в десятке самых цитируемых ресурсов Рунета

Рейтинг самых цитируемых СМИ в сентябре этого года представила компания «Медиалогия» 23 октября. «Фонтанка» заняла шестое место в списке наиболее цитируемых интернет-ресурсов Рунета.

Лидирует в этом рейтинге Rbc.ru. Вторую и третью строчки занимают сайт Russian.rt.com и Gazeta.ru. Russian.rt.com также оказался любимым интернет-ресурсом в соцмедиа.

Среди информационных агентств по цитируемости в СМИ первую строчку занимает РИА Новости. Ему же досталось первое место по числу гиперссылок в социальных медиа.

В рейтинге газет лидируют «Известия» и «Коммерсантъ». В соцмедиа список возглавил «Московский комсомолец».

В рейтинге радиостанций первую строчку заняло «Говорит Москва». В соцмедиа чаще всего ссылались на «Радио Свобода».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 900 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Во избежание самоцитирования из анализа исключили ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, а также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитывались показатели посещаемости, тиража или аудитории.