В Москве по подозрению в сексуальном насилии над девочкой задержан полицейский

Сотрудник подмосковной полиции задержан в Москве по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Об этом 23 октября сообщает Главное следственное управление СК РФ по Москве.

По данным следствия, 31 августа полицейский зашел за 10-летней девочкой в подъезд жилого дома на улице Зои и Александра Космодемьянских, где совершил сексуальное насилие над ребенком. "Сейчас он задержан", – сообщает ведомство.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").