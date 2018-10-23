Прокуратура проверит факты «Фонтанки» о непостроенных садах и школах в Петербурге

Прокуратура Петербурга отреагировала на статью «Фонтанки» «Любимые грабли» о том, что из обещанных в этом году детских садов, школ, спортивных площадок жители Северной столицы увидят в лучшем случае треть. Ведомство решило провести проверку фактов.

«В ходе проверки прокуратура даст принципиальную оценку законности расторжения действующих контрактов на строительство объектов, а также соблюдения требований закона при заключении новых», – говорится в заявлении ведомства от 23 октября.

Если сведения журналистов подтвердятся, надзор обещает принять «меры прокурорского реагирования».

Напомним, в тексте «Фонтанки» рассказывалось: по состоянию на октябрь, в городе на Неве сдано только пять из полусотни объектов, на которые бюджетом выделено свыше 11 миллиардов рублей. Причина — ошибки в выборе подрядчиков.