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Fortum и «Роснано» построят ветропарк на 200 МВт
Фонд развития, учреждённый ПАО «Фортум» и АО «Роснано», принял инвестиционное решение для проекта ветроэнергетики мощностью 200 МВт в России. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба финского концерна Fortum.
Ожидается, что ветропарк начнёт производство энергии в первой половине 2020 года. В пресс-службе Fortum «Фонтанке» заявили, что пока не могут назвать точное место строительства, поскольку на данный момент речь идёт лишь об инвестиционном решении, и более подробная информация будет известна, когда фонд начнёт готовить следующие шаги по реализации.
Первый проект мощностью 50 МВт в Ульяновской области был начат в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию планируется в первой половине 2019-го, уточнили в компании.
В настоящее время Fortum располагает в России 70 МВт генерации на основе возобновляемых источников энергии: 35 МВт – ветропарк в Ульяновске и 35 МВт – солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкортостане. В июне 2018-го Fortum получил право на строительство 110 МВт солнечной генерации, а совместный фонд с «Роснано» – ещё на 823 МВт ветрогенерации.
Справка:
Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе «Фортум» и «Роснано». Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая партнерам в равных долях. Размер инвестиций с каждой из сторон составляет 15 млрд рублей. Портфель проектов составляет почти 2 ГВт. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг. Предполагается построить их в Ростовской, Астраханской, Оренбургской и Волгоградской областях, а также в Пермском и Ставропольском краях. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период 2019–2023 гг.