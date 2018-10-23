Fortum и «Роснано» построят ветропарк на 200 МВт

Фонд развития, учреждённый ПАО «Фортум» и АО «Роснано», принял инвестиционное решение для проекта ветроэнергетики мощностью 200 МВт в России. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба финского концерна Fortum.

Ожидается, что ветропарк начнёт производство энергии в первой половине 2020 года. В пресс-службе Fortum «Фонтанке» заявили, что пока не могут назвать точное место строительства, поскольку на данный момент речь идёт лишь об инвестиционном решении, и более подробная информация будет известна, когда фонд начнёт готовить следующие шаги по реализации.

Первый проект мощностью 50 МВт в Ульяновской области был начат в конце 2017 года, ввод в эксплуатацию планируется в первой половине 2019-го, уточнили в компании.

В настоящее время Fortum располагает в России 70 МВт генерации на основе возобновляемых источников энергии: 35 МВт – ветропарк в Ульяновске и 35 МВт – солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкортостане. В июне 2018-го Fortum получил право на строительство 110 МВт солнечной генерации, а совместный фонд с «Роснано» – ещё на 823 МВт ветрогенерации.