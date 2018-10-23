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Город
23.10.2018 12:48
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«Зачем строить новые городские койки, если есть федеральные». Врио губернатора рассказал о стратегии развития Петербурга

Врио губернатора Александр Беглов выступил на форуме «Стратегическое планирование в регионах России», проходящем в Петербурге 23 октября. Новый градоначальник пожаловался на 44 федеральный закон, из-за которого не смогли построить детские сады и школы, рассказал о роли атомной бомбы и о том, как надо взаимодействовать с федеральными властями.

В выступлении Беглов решил обратиться к истории и напомнил, что даже создание Северной столицы в короткие сроки на болотистой земле было результатом реализации определенной стратегии. Другим примером использования стратегического подхода он назвал восстановление страны после войны.

«Тогда перед властью стояло два вызова времени. Первый – безопасность, создание атомной бомбы в короткие сроки. Если бы мы тогда ее не сделали, то сейчас бы здесь с вами не сидели. Второй – перевод промышленности на мирные рельсы», – заметил Беглов. Сложным временем назвал врио губернатора период, в который к власти пришел президент Владимир Путин. Однако, по словам главы Петербурга, президенту удалось поднять уровень жизни страны на высокий уровень, одним из показателей этого, например, является количество автомобилей на дорогах.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, ведущий панельную дискуссию, попросил Беглова рассказать о более конкретном опыте применения стратегического подхода в Петербурге, в частности на примере сферы здравоохранения. В ответ Беглов сообщил, что в городе действует стратегия развития до 2035 года. Что же касается здравоохранения, то при развитии этой сферы нужно находить баланс при использовании федеральных ресурсов:

«Мы тратим лишние деньги. Зачем нам строить новые городские койки, если есть федеральные? Это касается транспорта, образования, высшей школы. Если мы сумеем этот вопрос наладить, сумеем рачительно тратить средства, то будет соответствующий результат», – сказал градоначальник.

В то же время Беглов отметил, что город страдает от неудачно действующего законодательства: «У нас в Петербурге, в связи с особенностью 44-ФЗ о закупках, оказалось в результате действия недобросовестных поставщиков 10 млрд рублей неосвоенных средств. Это школы, больницы, детские сады. Ну не работает закон», — сказал Беглов.

«Есть резервы», — ответил ему Кудрин.

«Не резервы, а расхлябанность. И несоответствие действующего законодательства сегодняшнему времени», — добавил врио губернатора.

По словам Беглова, немаловажную роль в стратегическом развитии играет законодательная власть, от которой зависит принятие бюджета. В парламенте, напомнил Беглов, заседают депутаты, представляющие разные политические силы, с которыми надо обсуждать и договариваться о консенсусе. «Поэтому надо делать открытое правительство и привлекать к работе политических оппонентов», – заключил он.

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