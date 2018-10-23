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Происшествия
23.10.2018 12:46
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Эрдоган: Убийство Хашкаджи было политическим и тщательно спланированным

Президент Турции не стал напрямую обвинять правительство Саудовской Аравии в убийстве критика режима в консульстве этой страны в Стамбуле, однако пообещал, что турецкие власти докопаются до правды.

«Джамаль Хашкаджи был гражданином Саудовской Аравии и всемирно известным журналистом. Он был жестоко убит. Саудовская Аравия признала, что он был лишен жизни в их консульстве. Это серьезный шаг. Но мы продолжим задавать вопросы. <...> Кто эти люди, которые приехали в Стамбул в день убийства? Почему консульство не открыло свои двери для расследования в тот же день? Где тело Хашкаджи? Были ли у убийц помощники в Турции? Если да, то где они?» – заявил 23 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед парламентом республики.

Эрдоган отметил, что убийство журналиста было тщательно спланировано: несколько человек приехали в Стамбул накануне злодеяния. По его словам, в операции принимали участие 15 человек. Джамаль Хашкаджи прибыл в Стамбул из Лондона и шел к назначенному времени в консульство, то есть все его планы были известны заранее. После часа дня он пропал. Его невеста обратилась к турецким властям, которые выяснили, что журналист никогда не выходил из здания дипмиссии Саудовской Аравии. Эрдоган подчеркнул, что Турция не может провести операцию в консульстве из-за дипломатических договоренностей, однако спецслужбы страны проверили все обстоятельства. Например, они заметили, что саудовские спецслужбы создали  специального двойника журналиста, которого удалось разоблачить.

«Наши спецслужбы, наша полиция, наша прокуратура, наш МИД продолжат расследовать это дело. <...> Мы должны задавать неудобные вопросы. Это произошло на турецкой территории, поэтому у нас есть право расследовать это убийство. Мы не будем молчать! Мы примем все законные меры! Но мы не будем никого винить без доказательства», – подчеркнул турецкий президент.

Он отметил, что убийство журналиста было политическим. Президент призвал к тому, чтобы убийц Хашкаджи судили в Турции, так как преступление случилось в этой стране.

Эрдоган также отметил, что международные СМИ использовали этот случай, чтобы очернить репутацию Турции.

На фоне заявления президента Турции принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отменил свое выступление 23 октября на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.

Ранее заявление президента анонсировал председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек, заявивший, что спецслужбам Турции якобы удалось найти труп убитого критика нынешней политики Эр-Рияда на территории резиденции консула Саудовской Аравии. Официально эта информация не была подтверждена.

Напомним, что журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии заявили, что журналист пропал после того, как вышел из здания дипмиссии. Турецкая полиция провела в здании обыски и обнаружила улики, доказывающие версию убийства.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

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