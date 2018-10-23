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Происшествия
23.10.2018 12:52
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Заморозки уже рисуют узоры на машинах. Утром бились на «Сортавале», «Скандинавии», Софийской

Анна, vk.com/spb_today

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Заморозки в Петербурге и Ленинградской области, как это часто бывает, внесли коррективы в дорожное движение. На северных трассах Ленобласти утром 23 октября случилось несколько крупных ДТП – массовых и с пострадавшими. В Петербурге выросли несколько необычно крупных пробок.

О двух ДТП на «Скандинавии» – с погибшим и с 22 пострадавшими сотрудниками «Газпрома» – «Фонтанка» уже писала. Впрочем, отметим, сопутствующих ДТП дорожных условий там зафиксировано не было, претензий к дорожникам нет.

Издание ivbg.ru также информировало о двух авариях на «Скандинавии»: в районе поселка Новинка по дороге на МАПП «Торфяновка» (это ДТП с рабочими «Газпрома») и за поселком Большое Поле, где тоже опрокинулся автобус. Причиной, предположительно, мог стать гололёд, отмечает издание.

ДТП на трассе «Скандинавия»

Об авариях на автодороге «Сортавала» рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В первой, на 31-м километре трассы, он насчитал пять участников, а во второй, после 45-го километра, три.

В Петербурге утром было, как обычно, максимум 7 баллов. При этом образовались необычно длинные пробки: 11,3 километра на Софийской улице, от реки Славянки до улицы Димитрова, уже после 10 часов утра, в которой, по данным «Яндекс.Пробок», автомобилисты теряли 3 часа 11 минут, что на 2 часа 23 минуты больше обычного.

Вероятно, причиной пробки стали аварии, как и в случае с КАД. Там на внешнем кольце у съезда на Софийскую, по словам участников из «ДТП и ЧП», с раннего утра на аварийке, но без знака аварийной остановки, стоял «Хёндэ Солярис», а позже в него врезалась другая машина. При этом на внутреннем кольце к 9:16 выросла пробка длиной 9,6 километра – от Мурманского шоссе до Софийской улицы.

ДТП на КАД

Сейчас движение на данном участке КАД нормализовалось, а на Софийской плотно местами.

Заморозки уже рисуют узоры на машинах. Утром бились на «Сортавале», «Скандинавии», Софийской

Московское шоссе в 9 утра стояло на участке длиной 10,9 километра, от реки Поповой Ижорки до поворота к заводу Foxconn.

В соцсетях многие отмечали, что утром были заморозки. Процитируем, например, Сергея: «Приморозило с утра и в Петергофе, а уж там (на «Сортавале». – Прим. ред.) тем более. Внимательнее на мостах».

 

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