«ПСК» планирует провести редевелопмент в исторической части Выборгского района

ПСК

Строительный холдинг «ПСК» планирует приступить к строительству нового жилого комплекса бизнес-класса. Комплекс появится на территории исторической застройки жилого квартала, известного в начале прошлого века как «Нобелевский городок».

Дом будет окружать сохранившаяся жилая застройка «Нобелевского городка», сам комплекс возведут на месте разрушившихся промышленных строений.

Архитектурный стиль будующего нового жилого комплекса ‒ модерн, как и у большинства зданий в Выборгском районе. Здесь преобладает жилая застройка конца XIX – начала XX века, среди которой дома в стилях неоклассицизм, эклектика и даже неорусский.

«Мы выбрали для нового проекта Выборгский район, как один из наиболее развитых с точки зрения инфраструктуры: здесь шесть станций метро, городские магистрали, образовательные и медицинские учреждения, торговые центры – всё, готово для жизни, ‒ рассказал Сергей Мохнарь, генеральный директор «ПСК-Недвижимость». ‒ Мы решили задачу органично вписать будущий жилой дом в район со столь ценным архитектурным наследием, поскольку у «ПСК» есть опыт строительства в Центральном и других исторических районах города. Наш портфель работ позволяет нам уверенно работать в редевелопменте: мы знаем, как интегрировать современное здание в исторический контекст района».

Проектную декларацию застройщику еще предстоит получить.

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