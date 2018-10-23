18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +5
$ 65.31р
74.86р
14:51 23.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
23.10.2018 12:09
Печать

Несовершеннолетние в больнице после ДТП на Индустриальном. Пассажиры рассказали, как выбирались из маршрутки

Трое несовершеннолетних были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса с места ДТП с автобусом и маршруткой на Индустриальном проспекте. Как стало известно «Фонтанке», двум пострадавшим по 15 лет, одному 17 лет.

Напомним, по данным ГИБДД, 23 октября около 8:50 на Индустриальном проспекте, 18, женщина на автобусе «ЛиАЗ» 21-го маршрута совершила наезд на стоящее маршрутное такси №218. Травмы получили десять пассажиров маршрутки.

О том, что в маршрутке ехали курсанты МЧС, рассказывал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Илья, один из пассажиров. «Детей сейчас увезли на скорой в больницу, у одной сотрясение, а у другой перелом», – рассказал он в комментариях.

По его словам, молодёжь после столкновения запаниковала. Другие пассажиры стали им помогать. «Я спокойно вышел, – пишет Илья. – Огляделся, встал на свободное место и пропускал тех, кто выбирался, дабы не мешать паниковать. <...> Помог людям выйти, и там кого-то креслом зажало, помог отогнуть. И поехал на работу».

Светлана из группы «Красногвардейский район Санкт-Петербурга» тоже ехала в этой маршрутке. Вот её рассказ: «После посадки мы уже стали отъезжать, и в нас въехал 21 автобус. И пострадавшие есть. У женщины выбиты зубы, травмы ног и множественные ушибы. Было очень страшно. В голову мне кто-то заехал, и рука болит. Но по сравнению с остальными можно сказать, что нормально. Ещё раз хочу повторить, какие страшные были мгновения. Сразу после удара открыли двери, и передние, и задние, и какие-то мужчины очень быстро помогли всем выйти. Люди молодцы».

Несовершеннолетние в больнице после ДТП на Индустриальном. Пассажиры рассказали, как выбирались из маршрутки

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
23.10.2018 12:11

Setl City завершила создание парка у ЖК «Солнечный город»

Setl City полностью завершила работы по созданию парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м возле ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе. С сегодняшнего дня парк открыт для посещения. Проектирование и строительство велось за счет Setl City.
22.10.2018 18:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
Магазин "Кей"
22.10.2018 18:12

Советы КЕЙ как избежать поломки ноутбука

Сегодня мы вместе с КЕЙ поговорим о том, что может стать причиной поломки ноутбука и как ее избежать.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
22.10.2018 14:50

ЖК YOGA открыл свои двери

В минувшее воскресенье, 21 октября, ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в строящемся жилом комплексе YOGA
ГК «Эталон»
22.10.2018 13:53

В ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ» состоялся праздник благоустройства

20 октября, в день проведения общегородского субботника, на территории ЖК «Самоцветы», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») построила в историческом центре Санкт-Петербург – на Васильевском острове – состоялся праздник благоустройства.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
22.10.2018 13:46

Аэрофлот одержал победу в трех номинациях IPRA Golden World Awards

Аэрофлот впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS
22.10.2018 12:40

«Алмаз – Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 «Триумф»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу передало Минобороны России очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
фото предоставлено компанией Circle K
22.10.2018 12:01

В Санкт-Петербурге прошёл спортивный праздник «День ЗОЖ на Circle K»

20 октября на АЗС Circle K прошёл праздник «День ЗОЖ на Circle K». Хедлайнер мероприятия – международный спортивный шоу-проект Vortex Sport, в котором известные спортсмены сражаются друг с другом в новом популярном формате спорт-баттла
ГК "КВС"
22.10.2018 11:12

Квартира от «КВС» в рассрочку

Теперь квартиру в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус» можно приобрести в рассрочку от застройщика.
19.10.2018 19:40

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД завершили создание Тюменского укрупнённого центра управления воздушным движением

Центр официально введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года. Тюменский УЦ оснащен самыми современными комплексами средств автоматизации управления воздушным движением.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
19.10.2018 18:08

Генеральный директор МРСК Северо-Запада и Глава Карелии обсудили готовность к зиме

В ходе рабочей встречи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник рассказал, что сети карельского филиала компании готовы к работе в условиях зимнего максимума нагрузок, а показатели выполнения производственных программ в текущем году превысили прошлогодние объемы.
ГК «Полис Групп»
19.10.2018 16:00

ГК «Полис Групп» готовится сдать 3 очередь ЖК «Краски лета»

Дома 3 очереди ЖК «Краски лета» (№ 7-11) от ГК «Полис Групп» проходят оценку Службы государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор Ленинградской области)