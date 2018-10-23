Несовершеннолетние в больнице после ДТП на Индустриальном. Пассажиры рассказали, как выбирались из маршрутки

Трое несовершеннолетних были доставлены в детскую больницу имени Раухфуса с места ДТП с автобусом и маршруткой на Индустриальном проспекте. Как стало известно «Фонтанке», двум пострадавшим по 15 лет, одному 17 лет.

Напомним, по данным ГИБДД, 23 октября около 8:50 на Индустриальном проспекте, 18, женщина на автобусе «ЛиАЗ» 21-го маршрута совершила наезд на стоящее маршрутное такси №218. Травмы получили десять пассажиров маршрутки.

О том, что в маршрутке ехали курсанты МЧС, рассказывал подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Илья, один из пассажиров. «Детей сейчас увезли на скорой в больницу, у одной сотрясение, а у другой перелом», – рассказал он в комментариях.

По его словам, молодёжь после столкновения запаниковала. Другие пассажиры стали им помогать. «Я спокойно вышел, – пишет Илья. – Огляделся, встал на свободное место и пропускал тех, кто выбирался, дабы не мешать паниковать. <...> Помог людям выйти, и там кого-то креслом зажало, помог отогнуть. И поехал на работу».

Светлана из группы «Красногвардейский район Санкт-Петербурга» тоже ехала в этой маршрутке. Вот её рассказ: «После посадки мы уже стали отъезжать, и в нас въехал 21 автобус. И пострадавшие есть. У женщины выбиты зубы, травмы ног и множественные ушибы. Было очень страшно. В голову мне кто-то заехал, и рука болит. Но по сравнению с остальными можно сказать, что нормально. Ещё раз хочу повторить, какие страшные были мгновения. Сразу после удара открыли двери, и передние, и задние, и какие-то мужчины очень быстро помогли всем выйти. Люди молодцы».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.